Аналитики сообщили о росте онлайн-продаж продуктов в России
По данным компании INFOLine, онлайн-продажи продуктов выросли в 2,5 раза, до 150 млрд руб.
Аналитики DataInsight отметили, что продажи продуктов в интернете составляют 1,7% в общем обороте розничной продажи продовольствия. По данным Росстата, розничные продажи продуктов в первом полугодии выросли на 2%, до 8,6 трлн руб. По итогам периода, лидером продаж в онлайн-сегменте стал «Вкусвилл» — его доля составила 14%, или почти 21 млрд руб. Второе место у «СберМаркета», третье – у «Самоката», однако из доли аналитики не представили.
По словам представителя «Вкусвилла», онлайн-продажи сети в первом полугодии составили 25% общего оборота сети, или 21,2 млрд руб. Количество заказов выросло с 10,6 млн за весь 2020 год до 16 млн за полгода 2021 года.
В «СберМаркете» предложили обратиться к данным INFOLine в оценке выручки. По данным аналитиков, продажи сервиса за период составили 21,7 млрд руб. с НДС. Общий товарооборот «СберМаркета», «СберЛогистики» и «Самоката» по итогам года составил 34,8 млрд руб., число заказов – более 44 млн, говорится в отчетности Сбера. Совладелец «Самоката», Mail.ru Group, в отчетности отметил, что выручка сервиса по итогам двух кварталов составила 14 млрд руб., число заказов – 26,7 млн.
Также DataInsight сообщил, что в первом полугодии средний чек заказов снизился на 26%, до 1260 руб. По мнению аналитика компании Ольги Пашковой, снижение связано с ростом сервисов быстрой доставки, таких как «Самокат» и «Яндекс.Лавка». Доля их заказов в общей массе растет и снижает чек.