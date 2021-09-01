Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

Аналитики сообщили о росте онлайн-продаж продуктов в России

Ведомости

Онлайн-продажи продуктов питания в первом полугодии 2021 года в России выросли в годовом выражении на 174%, до 149 млрд руб. с НДС, сообщил РБК со ссылкой на аналитиков консалтинговой компании DataInsight. Количество заказов выросло вчетверо – до 118 млн штук.

По данным компании INFOLine, онлайн-продажи продуктов выросли в 2,5 раза, до 150 млрд руб.

Аналитики DataInsight отметили, что продажи продуктов в интернете составляют 1,7% в общем обороте розничной продажи продовольствия. По данным Росстата, розничные продажи продуктов в первом полугодии выросли на 2%, до 8,6 трлн руб. По итогам периода, лидером продаж в онлайн-сегменте стал «Вкусвилл» — его доля составила 14%, или почти 21 млрд руб. Второе место у «СберМаркета», третье – у «Самоката», однако из доли аналитики не представили.

По словам представителя «Вкусвилла», онлайн-продажи сети в первом полугодии составили 25% общего оборота сети, или 21,2 млрд руб. Количество заказов выросло с 10,6 млн за весь 2020 год до 16 млн за полгода 2021 года.

В «СберМаркете» предложили обратиться к данным INFOLine в оценке выручки. По данным аналитиков, продажи сервиса за период составили 21,7 млрд руб. с НДС. Общий товарооборот «СберМаркета», «СберЛогистики» и «Самоката» по итогам года составил 34,8 млрд руб., число заказов – более 44 млн, говорится в отчетности Сбера. Совладелец «Самоката», Mail.ru Group, в отчетности отметил, что выручка сервиса по итогам двух кварталов составила 14 млрд руб., число заказов – 26,7 млн.

Также DataInsight сообщил, что в первом полугодии средний чек заказов снизился на 26%, до 1260 руб. По мнению аналитика компании Ольги Пашковой, снижение связано с ростом сервисов быстрой доставки, таких как «Самокат» и «Яндекс.Лавка». Доля их заказов в общей массе растет и снижает чек.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных