Аналитики сообщили о росте онлайн-продаж продуктов в России

Аналитики DataInsight отметили, что продажи продуктов в интернете составляют 1,7% в общем обороте розничной продажи продовольствия. По данным Росстата, розничные продажи продуктов в первом полугодии выросли на 2%, до 8,6 трлн руб. По итогам периода, лидером продаж в онлайн-сегменте стал «Вкусвилл» — его доля составила 14%, или почти 21 млрд руб. Второе место у «СберМаркета», третье – у «Самоката», однако из доли аналитики не представили.