Власти Москвы оценили дефицит трудовых мигрантов
Дефицит трудовых мигрантов в Москве составляет около 200 000 человек, заявил в интервью газете «Известия» вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.
«Эта проблема остается, сегодня Москве не хватает порядка 200 000 мигрантов. И мы надеемся, что в ближайшее время ограничения на их въезд в страну будут смягчаться. Нехватка трудовых ресурсов приводит к тому, что работодатели, в первую очередь это застройщики, перекупают сотрудников друг у друга, из-за чего растет стоимость их услуг», — рассказал Ефимов.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что рестораторы предложили властям дать работодателям право самим заниматься оформлением разрешений на работу и патентов для мигрантов и оплачивать эти расходы, чтобы решить проблему дефицита кадров. Также ассоциация предложила разрешить принимать на работу мигрантов до завершения оформления разрешений. Работодатели при этом будут перечислять в бюджет обеспечительный платеж, который будет возвращен после получения работником всех документов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что говорить об изменении правил въезда мигрантов в Россию преждевременно. Проблема мигрантов, по его словам, актуальна для общепита, строительства и других секторов экономики, она обсуждается в правительстве.