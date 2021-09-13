Власти Москвы оценили дефицит трудовых мигрантов

«Эта проблема остается, сегодня Москве не хватает порядка 200 000 мигрантов. И мы надеемся, что в ближайшее время ограничения на их въезд в страну будут смягчаться. Нехватка трудовых ресурсов приводит к тому, что работодатели, в первую очередь это застройщики, перекупают сотрудников друг у друга, из-за чего растет стоимость их услуг», — рассказал Ефимов.