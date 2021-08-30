В Кремле назвали преждевременным изменение правил въезда мигрантов в Россию

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что рестораторы предложили властям дать работодателям право самим заниматься оформлением разрешений на работу и патентов для мигрантов и оплачивать эти расходы, чтобы решить проблему дефицита кадров. Также ассоциация предложила разрешить принимать на работу мигрантов до завершения оформления разрешений. Работодатели при этом будут перечислять в бюджет обеспечительный платеж, который будет возвращен после получения работником всех документов.