В Кремле назвали преждевременным изменение правил въезда мигрантов в Россию
Говорить об изменении правил въезда мигрантов в Россию преждевременно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Об этом преждевременно говорить. Пока никаких решений на этот счет не поступало. Существуют разные экспертные предложения и от соответствующих цехов экономики», – сказал Песков. Он отметил, что проблема мигрантов актуальна для общепита, строительства и других секторов экономики, она обсуждается в правительстве. Эта тема является непростой с учетом сохраняющейся опасности распространения коронавируса, добавил пресс-секретарь президента.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что рестораторы предложили властям дать работодателям право самим заниматься оформлением разрешений на работу и патентов для мигрантов и оплачивать эти расходы, чтобы решить проблему дефицита кадров. Также ассоциация предложила разрешить принимать на работу мигрантов до завершения оформления разрешений. Работодатели при этом будут перечислять в бюджет обеспечительный платеж, который будет возвращен после получения работником всех документов.