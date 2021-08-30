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В Кремле назвали преждевременным изменение правил въезда мигрантов в Россию

Ведомости

Говорить об изменении правил въезда мигрантов в Россию преждевременно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Об этом преждевременно говорить. Пока никаких решений на этот счет не поступало. Существуют разные экспертные предложения и от соответствующих цехов экономики», – сказал Песков. Он отметил, что проблема мигрантов актуальна для общепита, строительства и других секторов экономики, она обсуждается в правительстве. Эта тема является непростой с учетом сохраняющейся опасности распространения коронавируса, добавил пресс-секретарь президента.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что рестораторы предложили властям дать работодателям право самим заниматься оформлением разрешений на работу и патентов для мигрантов и оплачивать эти расходы, чтобы решить проблему дефицита кадров. Также ассоциация предложила разрешить принимать на работу мигрантов до завершения оформления разрешений. Работодатели при этом будут перечислять в бюджет обеспечительный платеж, который будет возвращен после получения работником всех документов.

Ранее по теме: Рестораторы попросили упростить наем трудовых мигрантов из-за дефицита кадров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных