Рестораторы попросили упростить наем трудовых мигрантов из-за дефицита кадров
Рестораторы предложили властям дать работодателям право самим заниматься оформлением разрешений на работу и патентов для мигрантов и оплачивать эти расходы, чтобы решить проблему дефицита кадров. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо президента Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (АПТПРР) и основателя сети магазинов-кафе «Моремания» Виталия Корнева премьер-министру Михаилу Мишустину.
Также ассоциация предложила разрешить принимать на работу мигрантов до завершения оформления разрешений. Работодатели при этом будут перечислять в бюджет обеспечительный платеж, который будет возвращен после получения работником всех документов.
В аппарате правительства изданию сообщили, что письмо было рассмотрено и направлено для проработки в МВД и Минтруд. В МВД не ответили на запрос. В Минтруде рассказали, что предложения прорабатываются. Там уточнили, что работодатели могут принимать на работу иностранцев, если нет возможности набрать сотрудников в регионе. С властями Таджикистана и Узбекистана есть договоренность об организованном наборе трудовых мигрантов.
Такие механизмы используют застройщики, у которых во время пандемии возник дефицит кадров. Опрошенные изданием рестораторы заявили, что им сложно воспользоваться такой возможностью. Сейчас получение патента занимает как минимум месяц, а может растянуться и на полгода, заявил вице-президент АПТПРР Артем Ломизе. При этом доходов у мигрантов в этот период нет, и они вынуждены работать нелегально. Около половины приезжих работают без соответствующих разрешений, оценил антрополог Сергей Абашин.
Глава комитета по ресторанному бизнесу московской «Деловой России» Сергей Миронов заявил, что в Москве и Санкт-Петербурге доля иностранных работников в общепите составляет 20-90% в зависимости от типа заведения. По его оценке, из-за оттока мигрантов во время пандемии общепит потерял около 30% сотрудников.