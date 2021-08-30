Рестораторы попросили упростить наем трудовых мигрантов из-за дефицита кадров

Такие механизмы используют застройщики, у которых во время пандемии возник дефицит кадров. Опрошенные изданием рестораторы заявили, что им сложно воспользоваться такой возможностью. Сейчас получение патента занимает как минимум месяц, а может растянуться и на полгода, заявил вице-президент АПТПРР Артем Ломизе. При этом доходов у мигрантов в этот период нет, и они вынуждены работать нелегально. Около половины приезжих работают без соответствующих разрешений, оценил антрополог Сергей Абашин.