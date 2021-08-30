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Рестораторы попросили упростить наем трудовых мигрантов из-за дефицита кадров

Ведомости

Рестораторы предложили властям дать работодателям право самим заниматься оформлением разрешений на работу и патентов для мигрантов и оплачивать эти расходы, чтобы решить проблему дефицита кадров. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо президента Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (АПТПРР) и основателя сети магазинов-кафе «Моремания» Виталия Корнева премьер-министру Михаилу Мишустину.

Также ассоциация предложила разрешить принимать на работу мигрантов до завершения оформления разрешений. Работодатели при этом будут перечислять в бюджет обеспечительный платеж, который будет возвращен после получения работником всех документов.

В аппарате правительства изданию сообщили, что письмо было рассмотрено и направлено для проработки в МВД и Минтруд. В МВД не ответили на запрос. В Минтруде рассказали, что предложения прорабатываются. Там уточнили, что работодатели могут принимать на работу иностранцев, если нет возможности набрать сотрудников в регионе. С властями Таджикистана и Узбекистана есть договоренность об организованном наборе трудовых мигрантов.

Такие механизмы используют застройщики, у которых во время пандемии возник дефицит кадров. Опрошенные изданием рестораторы заявили, что им сложно воспользоваться такой возможностью. Сейчас получение патента занимает как минимум месяц, а может растянуться и на полгода, заявил вице-президент АПТПРР Артем Ломизе. При этом доходов у мигрантов в этот период нет, и они вынуждены работать нелегально. Около половины приезжих работают без соответствующих разрешений, оценил антрополог Сергей Абашин. 

Глава комитета по ресторанному бизнесу московской «Деловой России» Сергей Миронов заявил, что в Москве и Санкт-Петербурге доля иностранных работников в общепите составляет 20-90% в зависимости от типа заведения. По его оценке, из-за оттока мигрантов во время пандемии общепит потерял около 30% сотрудников.

Ранее по теме: В российском ресторанном бизнесе жесточайший дефицит кадров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных