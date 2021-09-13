Минпромторг не согласовал законопроект Минприроды о мусорной реформе

Кроме того, по его словам, при реализации законопроекта в том виде, как предлагает Минприроды, может сложиться ситуация, когда компании заплатят экосбор за товары, которые так и не будут выпущены на рынок, — например, при задержке реализации продукции на несколько лет после постановки на бухгалтерский учет или повреждении при транспортировании или хранении. Таким образом, по мнению Евтухова, ответственность производителей за утилизацию упаковки должна наступать с момента реализации товаров.