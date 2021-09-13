Минпромторг не согласовал законопроект Минприроды о мусорной реформе
Министерство промышленности и торговли России не согласовало разработанный Министерством природных ресурсов и экологии законопроект о расширенной ответственности производителей (РОП), согласно которому последние обязаны самостоятельно нести полную ответственность за утилизацию выпущенных товаров и упаковки. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на статс-секретаря — замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Документ предполагает создание государственной информационной системы учета отходов с начала 2024 г. Продукция, не отмеченная там, не должна быть допущена к продаже. Таким образом властям станет проще отслеживать, какой объем продукции производители должны утилизировать.
«Принятие этой нормы может повлечь серьезные негативные последствия для экономики государства в виде резкого сокращения товарооборота, нарушения функционирования всей товаропроводящей цепи», — пояснил Евтухов.
Кроме того, по его словам, при реализации законопроекта в том виде, как предлагает Минприроды, может сложиться ситуация, когда компании заплатят экосбор за товары, которые так и не будут выпущены на рынок, — например, при задержке реализации продукции на несколько лет после постановки на бухгалтерский учет или повреждении при транспортировании или хранении. Таким образом, по мнению Евтухова, ответственность производителей за утилизацию упаковки должна наступать с момента реализации товаров.
Ранее законопроект Минприроды раскритиковали в Министерстве экономического развития. Там пояснили, что при принятии документа есть риск приостановки оборота продукции на рынке и возникновения дефицита социально значимых товаров в России. О «пустых полках» предупреждали ранее и торговые сети. Также они заявили о возможности ухода ритейлеров в «серую зону». В Минприроды на это ответили, что реализация концепции РОП не отразится на выборе товаров в магазинах.