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Минпромторг не согласовал законопроект Минприроды о мусорной реформе

Ведомости

Министерство промышленности и торговли России не согласовало разработанный Министерством природных ресурсов и экологии законопроект о расширенной ответственности производителей (РОП), согласно которому последние обязаны самостоятельно нести полную ответственность за утилизацию выпущенных товаров и упаковки. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на статс-секретаря — замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.

Документ предполагает создание государственной информационной системы учета отходов с начала 2024 г. Продукция, не отмеченная там, не должна быть допущена к продаже. Таким образом властям станет проще отслеживать, какой объем продукции производители должны утилизировать.

«Принятие этой нормы может повлечь серьезные негативные последствия для экономики государства в виде резкого сокращения товарооборота, нарушения функционирования всей товаропроводящей цепи», — пояснил Евтухов.

Кроме того, по его словам, при реализации законопроекта в том виде, как предлагает Минприроды, может сложиться ситуация, когда компании заплатят экосбор за товары, которые так и не будут выпущены на рынок, — например, при задержке реализации продукции на несколько лет после постановки на бухгалтерский учет или повреждении при транспортировании или хранении. Таким образом, по мнению Евтухова, ответственность производителей за утилизацию упаковки должна наступать с момента реализации товаров.

Ранее законопроект Минприроды раскритиковали в Министерстве экономического развития. Там пояснили, что при принятии документа есть риск приостановки оборота продукции на рынке и возникновения дефицита социально значимых товаров в России. О «пустых полках» предупреждали ранее и торговые сети. Также они заявили о возможности ухода ритейлеров в «серую зону». В Минприроды на это ответили, что реализация концепции РОП не отразится на выборе товаров в магазинах.

Ранее по теме: Глава Минприроды обвинил компании «с мировым именем» в обмане властей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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