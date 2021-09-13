Путин поручил обеспечить рост зарплат силовиков выше уровня инфляции
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить рост зарплат военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в 2022 и 2023 гг. выше уровня инфляции. Такой документ опубликован на сайте Кремля.
Это поручение правительство страны обязано предусмотреть при подготовке бюджета на 2022–2024 гг. Исполнить требование власти должны к 1 октября этого года.
Перечень поручений президент утвердил по итогам второго этапа XX съезда партии «Единая Россия», который состоялся 24 августа. Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате всем военнослужащим по 15 000 руб. Поступать средства им начали 6 сентября.
1 сентября Росстат опубликовал доклад «О социально-экономическом положении» страны за январь — июль 2021 г. Из него следовало, что средний размер зарплаты в России по итогам первого полугодия составил 54 595 руб. Показатель вырос в реальном выражении на 3,4% по сравнению с сопоставимым периодом 2020 г., а в номинальном — на 9,4%.
При этом инфляция в стране растет ускоренными темпами с конца 2020 г. По итогам августа она составила 6,68% в годовом выражении, обновив максимум с августа 2016 г. По оценке на 6 сентября, инфляция достигла 6,74%.