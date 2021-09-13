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Путин поручил обеспечить рост зарплат силовиков выше уровня инфляции

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить рост зарплат военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в 2022 и 2023 гг. выше уровня инфляции. Такой документ опубликован на сайте Кремля.

Это поручение правительство страны обязано предусмотреть при подготовке бюджета на 2022–2024 гг. Исполнить требование власти должны к 1 октября этого года.

Перечень поручений президент утвердил по итогам второго этапа XX съезда партии «Единая Россия», который состоялся 24 августа. Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате всем военнослужащим по 15 000 руб. Поступать средства им начали 6 сентября.

1 сентября Росстат опубликовал доклад «О социально-экономическом положении» страны за январь — июль 2021 г. Из него следовало, что средний размер зарплаты в России по итогам первого полугодия составил 54 595 руб. Показатель вырос в реальном выражении на 3,4% по сравнению с сопоставимым периодом 2020 г., а в номинальном — на 9,4%.

При этом инфляция в стране растет ускоренными темпами с конца 2020 г. По итогам августа она составила 6,68% в годовом выражении, обновив максимум с августа 2016 г. По оценке на 6 сентября, инфляция достигла 6,74%.

Ранее по теме: Российские военнослужащие начали получать выплаты в 15 000 рублей
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных