Путин поручил обеспечить рост зарплат силовиков выше уровня инфляции

1 сентября Росстат опубликовал доклад «О социально-экономическом положении» страны за январь — июль 2021 г. Из него следовало, что средний размер зарплаты в России по итогам первого полугодия составил 54 595 руб. Показатель вырос в реальном выражении на 3,4% по сравнению с сопоставимым периодом 2020 г., а в номинальном — на 9,4%.