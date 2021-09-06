Российские военнослужащие начали получать выплаты в 15 000 рублей
Единовременные выплаты в размере 15 000 руб. начали поступать российским военнослужащим, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
«Сегодня по поручению главы государства начинаются единовременные выплаты военнослужащим, в том числе курсантам военных училищ, а также сотрудникам правоохранительных органов», — сказал Мишустин, слова которого приводит пресс-служба правительства. Премьер поручил руководителям министерств и ведомств организовать эту работу так, чтобы все, кому положены президентские выплаты, получили их своевременно.
В конце августа президент России Владимир Путин подписал два указа о единовременных выплатах в размере 15 000 руб. военным и лицам, проходящим службу в федеральных госорганах. Выплата будет распространяться на военнослужащих, проходящих службу по контракту, курсантов военных профессиональных образовательных организаций, а также курсантов военных вузов, не заключивших контракт о прохождении службы. Кроме того, выплаты смогут получить прокуроры, сотрудники СКР, МВД, службы судебных приставов, Росгвардии, пожарные, сотрудники таможни и другие.
Ранее Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» предложил выплатить военным в среднем по 15 000 руб., пенсионерам — по 10 000 руб. По его словам, сейчас правительство страны работает над снижением инфляции до уровня, соответствующего планам развития экономики и социальной сферы, однако запланированных индексаций недостаточно. С учетом этого президент считает справедливой мерой дополнительную поддержку военных и пенсионеров.