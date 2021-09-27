«Коммерсантъ» узнал о согласии Минфина на «план Б» по пенсионной реформе
Минфин поддержал идею трансформации «замороженной» накопительной части пенсии (ОПС) в добровольную стандартизированную схему (ОПС), сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на пенсионном рынке и в правительстве. 24 сентября у министра финансов Антона Силуанова прошло совещание на эту тему.
По данным собеседников издания, был поддержан перевод накопительного компонента обязательного пенсионного страхования в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) с едиными правилами. Отличительными особенностями новой концепции стали передача прав собственности на накопительную часть от государства гражданам и отсутствие в системе центрального администратора. Перевод по желанию застрахованных лиц будет сразу полным и базироваться на договорных отношениях с негосударственными пенсионными фондами (НПФ).
Эта схема, пишет «Коммерсантъ», у участников обсуждения получила название «План Б». Год назад ее поддержала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Тогда была создана рабочая группа по доработке идеи, в которую вошли представители НПФ, Минфина, Минтруда и Центробанка. Рабочая группа представила обновленный «План Б» на совещании 24 сентября. В ЦБ и Минтруде не ответили на запрос издания.
От прежних предложений «План Б» сохранил идею стандартизированной схемы НПО с неснижаемым остатком – первоначальный взнос, переведенный из ОПС. Также сохранилось стимулирование последующих взносов с помощью налоговых вычетов и софинансирования. Отличия – передача прав собственности на накопительную часть от государства людям, отсутствие в системе центрального администратора и внешнего «мягкого подталкивания» россиян к вступлению в схему. Накопительная часть пенсии будет переводиться из ОПС в НПО по договору с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Деньги будут переводиться безналично.
Источники издания отметили, что вопрос, что делать с пенсионными накоплениями, которые находятся в ПФР, будет решаться после консультаций с ВЭБ.РФ. Также Силуанов попросил доработать вопросы о налоговых вычетах, софинансировании и начальном бонусе для тех, кто вступил в систему. Собеседники издания рассказали, что, по мнению министра, нужно распространить начальный взнос от государства на всех вступивших в новую систему, а софинансирование дифференцировать в зависимости от дохода человека: больше доход – меньше денег от государства. Один из источников отметил, что Минфин принципиально готов тратить средства ФНБ на такую социальную функцию. Другой собеседник добавил, что Силуанову понравилась позиция представивших «План Б». Несколько источников уточнили, что финальное решение по вопросу будет приниматься в правительстве и выше.