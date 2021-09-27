«Коммерсантъ» узнал о согласии Минфина на «план Б» по пенсионной реформе

Источники издания отметили, что вопрос, что делать с пенсионными накоплениями, которые находятся в ПФР, будет решаться после консультаций с ВЭБ.РФ. Также Силуанов попросил доработать вопросы о налоговых вычетах, софинансировании и начальном бонусе для тех, кто вступил в систему. Собеседники издания рассказали, что, по мнению министра, нужно распространить начальный взнос от государства на всех вступивших в новую систему, а софинансирование дифференцировать в зависимости от дохода человека: больше доход – меньше денег от государства. Один из источников отметил, что Минфин принципиально готов тратить средства ФНБ на такую социальную функцию. Другой собеседник добавил, что Силуанову понравилась позиция представивших «План Б». Несколько источников уточнили, что финальное решение по вопросу будет приниматься в правительстве и выше.