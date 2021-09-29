В плодоовощном союзе объяснили рост цен на помидоры и огурцы
Ускорение роста цен на помидоры и огурцы в России обусловлено похолоданием, объяснил журналистам исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.
«Традиционно в начале сентября на рынке заканчиваются овощи открытого грунта. С начала осени в магазины начинают поступать помидоры и огурцы, выращенные в парниках. Нынешний сентябрь оказался достаточно холодным, особенно по сравнению с прошлогодним. Во многих центральных и северо-западных России температура воздуха была ниже климатической нормы. В результате отопление в парниках пришлось включить рано, а продукция стала дорожать более быстрыми темпами», — сказал он (цитата по ТАСС).
Глушков добавил, что рост цен на овощи при этом сдерживается увеличением объемов производства. Так, за восемь месяцев 2021 г. производство помидоров выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а огурцов — на 2%.
Ранее сегодня Росстат сообщил, что на неделе с 21 по 27 сентября цены на помидоры выросли на 10,05% по сравнению с предыдущей, а огурцов — на 4,19%. Неделей ранее они подорожали на 7,94 и 7% соответственно.
По данным Минэкономразвития на 27 сентября, за год помидоры в России подорожали на 22,74%, а огурцы — на 19,72%. При этом в целом стоимость продовольственных товаров увеличилась на 9,41%. Целевая инфляция Центробанка в стране составляет 4%.