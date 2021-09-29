В плодоовощном союзе объяснили рост цен на помидоры и огурцы

«Традиционно в начале сентября на рынке заканчиваются овощи открытого грунта. С начала осени в магазины начинают поступать помидоры и огурцы, выращенные в парниках. Нынешний сентябрь оказался достаточно холодным, особенно по сравнению с прошлогодним. Во многих центральных и северо-западных России температура воздуха была ниже климатической нормы. В результате отопление в парниках пришлось включить рано, а продукция стала дорожать более быстрыми темпами», — сказал он (цитата по ТАСС).