ПФР разъяснил порядок получения выплаты из пенсионных накоплений

Также данная единовременная выплата может быть предоставлена мужчинам, рожденным в 1953-1966 гг., и женщинам, рожденным в 1957-1966 гг., при условии, что с 2002 по 2004 г. они были официально трудоустроены, а их работодатели платили в пенсионный фонд страховые взносы с «белой зарплаты» своих сотрудников. Наконец, средства вправе получить участники программы государственного софинансирования пенсионных накоплений. Вступить в нее можно было до 31 декабря 2014 г.