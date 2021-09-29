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ПФР разъяснил порядок получения выплаты из пенсионных накоплений

Ведомости

Право сразу получить все средства пенсионных накоплений имеют люди, рожденные в 1967 г. и позже, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

Также данная единовременная выплата может быть предоставлена мужчинам, рожденным в 1953-1966 гг., и женщинам, рожденным в 1957-1966 гг., при условии, что с 2002 по 2004 г. они были официально трудоустроены, а их работодатели платили в пенсионный фонд страховые взносы с «белой зарплаты» своих сотрудников. Наконец, средства вправе получить участники программы государственного софинансирования пенсионных накоплений. Вступить в нее можно было до 31 декабря 2014 г.

«Единовременная выплата средств пенсионных накоплений осуществляется ПФР и негосударственными пенсионными фондами (НПФ) — в зависимости от того, где застрахованное лицо формировало средства пенсионных накоплений. Порядок выплаты устанавливается правительством РФ», — говорится в сообщении.

Люди, достигшие соответствующего возраста, могут подать заявление на получение единовременной выплаты в любое время. Отмечается, что пенсионная реформа, поэтапно повышающая пенсионный возраст на пять лет — до 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно — не изменила сроки, когда граждане получают право на выплату средств пенсионных накоплений. Поэтому обратиться за средствами можно по достижении 55 и 60 лет, резюмировали в ПФР.

В ведомстве также уточнили, что выплату не могут получить лица, которым ранее была установлена накопительная пенсия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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