ПФР разъяснил порядок получения выплаты из пенсионных накоплений
Право сразу получить все средства пенсионных накоплений имеют люди, рожденные в 1967 г. и позже, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
Также данная единовременная выплата может быть предоставлена мужчинам, рожденным в 1953-1966 гг., и женщинам, рожденным в 1957-1966 гг., при условии, что с 2002 по 2004 г. они были официально трудоустроены, а их работодатели платили в пенсионный фонд страховые взносы с «белой зарплаты» своих сотрудников. Наконец, средства вправе получить участники программы государственного софинансирования пенсионных накоплений. Вступить в нее можно было до 31 декабря 2014 г.
«Единовременная выплата средств пенсионных накоплений осуществляется ПФР и негосударственными пенсионными фондами (НПФ) — в зависимости от того, где застрахованное лицо формировало средства пенсионных накоплений. Порядок выплаты устанавливается правительством РФ», — говорится в сообщении.
Люди, достигшие соответствующего возраста, могут подать заявление на получение единовременной выплаты в любое время. Отмечается, что пенсионная реформа, поэтапно повышающая пенсионный возраст на пять лет — до 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно — не изменила сроки, когда граждане получают право на выплату средств пенсионных накоплений. Поэтому обратиться за средствами можно по достижении 55 и 60 лет, резюмировали в ПФР.
В ведомстве также уточнили, что выплату не могут получить лица, которым ранее была установлена накопительная пенсия.