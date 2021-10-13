Минфин заявил о решении проблемы с дешевыми импортными цветами

До 31 августа этого года несколько компаний освобождались от НДС в 20% при ввозе в Белоруссию товаров, которую затем поставляли в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). С помощью такой льготы продавцы цветов из Эквадора, Кении, Нидерландов и других стран могли продавать их в России по заниженным ценам, что ставило отечественных производителей в неравные условия. По оценке Ассоциации «Теплицы России», из-за льготы на НДС в Белоруссии российские производители цветов каждый год теряли около 3,2 млрд руб., потому что они платили налог в полном объеме.