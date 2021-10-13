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Минфин заявил о решении проблемы с дешевыми импортными цветами

Ведомости

Урегулировать проблему неравной конкуренции между российскими производителями цветов и иностранными поставщиками, которые завозили их через Белоруссию по заниженным ценам, удалось, когда Минск отменил льготы по НДС для некоторых компаний, сообщил РБК со ссылкой на Минфин.

До 31 августа этого года несколько компаний освобождались от НДС в 20% при ввозе в Белоруссию товаров, которую затем поставляли в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). С помощью такой льготы продавцы цветов из Эквадора, Кении, Нидерландов и других стран могли продавать их в России по заниженным ценам, что ставило отечественных производителей в неравные условия. По оценке Ассоциации «Теплицы России», из-за льготы на НДС в Белоруссии российские производители цветов каждый год теряли около 3,2 млрд руб., потому что они платили налог в полном объеме.

«Проблема с занижением стоимости при ввозе цветов в Россию, что создавало неравные конкурентные условия для отечественных производителей, уже решена. В результате переговоров с Белоруссией удалось добиться прогресса и отмены действовавших там правил о невзимании НДС при ввозе товара в случае реэкспорта в страны ЕАЭС. Таким образом, эффективный контроль за таможенной стоимостью товаров при ввозе на западной границе сейчас уже обеспечен», - рассказали в Минфине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных