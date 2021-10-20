Новак заявил о рисках нового витка роста цен на сельхозпродукцию
Вице-премьер Александр Новак заявил о риске нового витка роста цена на сельхозпродукцию из-за подорожания удобрений на фоне сокращения их производства. Об этом он заявил на совещании президента России Владимира Путина с правительством, трансляция велась на телеканале «Россия 24».
«В результате роста цены и сокращения производства удобрений мы видим риски нового витка роста цен на сельскохозяйственную продукцию. Так рынок на сегодняшний день оценивает текущую ситуацию», — сказал Новак.
По его словам, сейчас наблюдается значительное сокращение производства азотных удобрений, а также остановка порядка 40-50% аммиачных мощностей в Европе.
«Мы наблюдаем на сегодняшний день значительное сокращение производства азотных удобрений и закрытие мощностей нефтегазовой химической промышленности. На сегодняшний день в Европе остановлено порядка 40-50% аммиачных мощностей. Это очень высокий уровень, который привел к увеличению цен на азотное удобрение в два раза на сегодняшний день», — отметил вице-премьер.
В обзоре от 22 сентября Fitch Ratings сообщило, что производители удобрений в ЕС будут стремиться повысить цены на продукцию, чтобы переложить дополнительные расходы, связанные с ростом цен на газ, на потребителей. В итоге европейские сельхозпроизводители скоро могут столкнуться с нехваткой удобрений и ростом цен на них. Это, скорее всего, увеличит стоимость сельхозпродукции в следующем сезоне, говорилось в обзоре.
Работающие в Европе компании начали массово останавливать выпуск азотных удобрений из-за высоких цен на газ, из которого получают аммиак (сырье для выпуска удобрений, в частности аммиачной селитры).
Так, американская CF Industries 15 сентября сообщила, что временно останавливает заводы в Великобритании – в Инсе и Биллингеме, где в основном производит аммиачную селитру. Норвежская Yara намерена снизить выпуск аммиака на своих европейских заводах на 40%, испанская Fertiberia уже вывела из эксплуатации аммиачную установку на заводе в Уэльве, а нидерландская OCI снизила загрузку производства в Гелене. 20 сентября о замораживании производства на пять недель объявил Одесский припортовый завод (Украина), а до этого и украинский производитель удобрений Ostchem.