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Аналитики прогнозируют дефицит азотных удобрений в Европе из-за высоких цен на газ

Это шанс для российских производителей нарастить поставки на этот рынок
Василий Милькин
Александр Рюмин / ТАСС

Производители удобрений в ЕС будут стремиться повысить цены на продукцию, чтобы переложить дополнительные расходы, связанные с ростом цен на газ, на потребителей, говорится в обзоре от 22 сентября Fitch Ratings. В итоге европейские сельхозпроизводители скоро могут столкнуться с нехваткой удобрений и ростом цен на них. Это, скорее всего, увеличит стоимость сельхозпродукции в следующем сезоне, говорится в документе.

Работающие в Европе компании начали массово останавливать выпуск азотных удобрений из-за высоких цен на газ, из которого получают аммиак (сырье для выпуска удобрений, в частности аммиачной селитры). Американская CF Industries 15 сентября сообщила, что временно останавливает заводы в Великобритании – в Инсе и Биллингеме, где в основном производит аммиачную селитру. Норвежская Yara намерена снизить выпуск аммиака на своих европейских заводах на 40%, испанская Fertiberia уже вывела из эксплуатации аммиачную установку на заводе в Уэльве, а нидерландская OCI снизила загрузку производства в Гелене. 20 сентября о замораживании производства на пять недель объявил Одесский припортовый завод (Украина), а до этого и украинский производитель удобрений Ostchem.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных