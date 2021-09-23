Аналитики прогнозируют дефицит азотных удобрений в Европе из-за высоких цен на газ

Аналитики прогнозируют дефицит азотных удобрений в Европе из-за высоких цен на газЭто шанс для российских производителей нарастить поставки на этот рынок
Производители удобрений в ЕС будут стремиться повысить цены на продукцию, чтобы переложить дополнительные расходы, связанные с ростом цен на газ, на потребителей, говорится в обзоре от 22 сентября Fitch Ratings. В итоге европейские сельхозпроизводители скоро могут столкнуться с нехваткой удобрений и ростом цен на них. Это, скорее всего, увеличит стоимость сельхозпродукции в следующем сезоне, говорится в документе.
Работающие в Европе компании начали массово останавливать выпуск азотных удобрений из-за высоких цен на газ, из которого получают аммиак (сырье для выпуска удобрений, в частности аммиачной селитры). Американская CF Industries 15 сентября сообщила, что временно останавливает заводы в Великобритании – в Инсе и Биллингеме, где в основном производит аммиачную селитру. Норвежская Yara намерена снизить выпуск аммиака на своих европейских заводах на 40%, испанская Fertiberia уже вывела из эксплуатации аммиачную установку на заводе в Уэльве, а нидерландская OCI снизила загрузку производства в Гелене. 20 сентября о замораживании производства на пять недель объявил Одесский припортовый завод (Украина), а до этого и украинский производитель удобрений Ostchem.