Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции в России
Недельная инфляция в России ускорилась до 0,26% в период с 12 по 18 октября, следует из данных Росстата. Таким образом, она вернулась на уровень двухнедельной давности. Ранее, с 5 по 11 октября, темпы роста потребительских цен замедлились до 0,22%.
За октябрь потребительские цены выросли на 0,63%, с начала 2021 г. — на 5,98%. Годовая инфляция к 18 октября, по данным Минэкономразвития, достигла 7,78%.
Стоимость продовольственных товаров увеличилась за последнюю неделю на 0,57%. В министерстве отметили, что инфляция на продукты питания без учета фруктов и овощей замедляется вторую неделю подряд: она составила 0,36% после 0,41 и 0,43% соответственно двумя неделями ранее.
В то же время цены плодоовощной продукции увеличились на 2,28% после 1,8% в период с 5 по 11 октября. По данным Росстата, стоимость огурцов выросла на 14,3% после 10,9% в предыдущую неделю, помидоров — на 9,9% после 9,7%, картофеля — на 3,6% после 4,4%. Яблоки подешевели на 1,2%, репчатый лук — на 0,9%, морковь — на 0,3%.
Также на 2,1% подорожали куриные яйца. Это меньше 3,3% неделей ранее. Не изменились темпы роста стоимости охлажденных и мороженых кур — 1,5%, как и с 5 по 11 октября. Стоимость сахара увеличилась на 0,8% после 0,5% в предыдущий период, а подсолнечного масла — не изменилась.
Минэкономразвития назвало стабильными темпы роста цен в сегменте непродовольственных товаров. Они выросли на 0,14% после 0,13%. На последней неделе зафиксировано снижение стоимости электро- и бытовых приборов на 0,25% после удорожания на 0,4%. Вместе с тем легковые автомобили подорожали на 0,37% преимущественно за счет удорожания отечественных автомобилей. Стоимость бензина повысилась на 0,33%. В последний раз такой рост наблюдался на неделе с 16 по 22 августа.
В сегменте регулируемых и туристических услуг снижение цен составило 0,15% «при удешевлении услуг зарубежного туризма и санаторно-оздоровительных услуг», отметило Минэкономразвития. Неделей ранее удешевление оценили в 0,25%.
По данным Росстата, в сентябре годовая инфляция в стране достигла максимума с июня 2016 г. — 7,4%, причем продовольственные товары подорожали на 9,21%. Министр экономического развития Максим Решетников заявил тогда, что основной вклад в ускорение темпов роста потребительских цен вносит продовольственная инфляция, обусловленная прежде всего удорожанием плодоовощной продукции (15,17% г./г. в сентябре), связанным с существенным отставанием темпов уборки урожая. В итоге Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в 2021 г. с 5,8 до 7,4%.