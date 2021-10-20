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Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции в России

Ведомости

Недельная инфляция в России ускорилась до 0,26% в период с 12 по 18 октября, следует из данных Росстата. Таким образом, она вернулась на уровень двухнедельной давности. Ранее, с 5 по 11 октября, темпы роста потребительских цен замедлились до 0,22%.

За октябрь потребительские цены выросли на 0,63%, с начала 2021 г. — на 5,98%. Годовая инфляция к 18 октября, по данным Минэкономразвития, достигла 7,78%.

Стоимость продовольственных товаров увеличилась за последнюю неделю на 0,57%. В министерстве отметили, что инфляция на продукты питания без учета фруктов и овощей замедляется вторую неделю подряд: она составила 0,36% после 0,41 и 0,43% соответственно двумя неделями ранее. 

В то же время цены плодоовощной продукции увеличились на 2,28% после 1,8% в период с 5 по 11 октября. По данным Росстата, стоимость огурцов выросла на 14,3% после 10,9% в предыдущую неделю, помидоров — на 9,9% после 9,7%, картофеля — на 3,6% после 4,4%. Яблоки подешевели на 1,2%, репчатый лук — на 0,9%, морковь — на 0,3%. 

Также на 2,1% подорожали куриные яйца. Это меньше 3,3% неделей ранее. Не изменились темпы роста стоимости охлажденных и мороженых кур — 1,5%, как и с 5 по 11 октября. Стоимость сахара увеличилась на 0,8% после 0,5% в предыдущий период, а подсолнечного масла — не изменилась.

Минэкономразвития назвало стабильными темпы роста цен в сегменте непродовольственных товаров. Они выросли на 0,14% после 0,13%. На последней неделе зафиксировано снижение стоимости электро- и бытовых приборов на 0,25% после удорожания на 0,4%. Вместе с тем легковые автомобили подорожали на 0,37% преимущественно за счет удорожания отечественных автомобилей. Стоимость бензина повысилась на 0,33%. В последний раз такой рост наблюдался на неделе с 16 по 22 августа.

В сегменте регулируемых и туристических услуг снижение цен составило 0,15% «при удешевлении услуг зарубежного туризма и санаторно-оздоровительных услуг», отметило Минэкономразвития. Неделей ранее удешевление оценили в 0,25%.

По данным Росстата, в сентябре годовая инфляция в стране достигла максимума с июня 2016 г. — 7,4%, причем продовольственные товары подорожали на 9,21%. Министр экономического развития Максим Решетников заявил тогда, что основной вклад в ускорение темпов роста потребительских цен вносит продовольственная инфляция, обусловленная прежде всего удорожанием плодоовощной продукции (15,17% г./г. в сентябре), связанным с существенным отставанием темпов уборки урожая. В итоге Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в 2021 г. с 5,8 до 7,4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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