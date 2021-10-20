Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции в России

В то же время цены плодоовощной продукции увеличились на 2,28% после 1,8% в период с 5 по 11 октября. По данным Росстата, стоимость огурцов выросла на 14,3% после 10,9% в предыдущую неделю, помидоров — на 9,9% после 9,7%, картофеля — на 3,6% после 4,4%. Яблоки подешевели на 1,2%, репчатый лук — на 0,9%, морковь — на 0,3%.