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Минэнерго оценило уровень запасов угля в России

Ведомости

Запасов угля в России хватит примерно на 350 лет, заявил директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Министерства энергетики Сергей Мочальников.

«Запасы угля в России превышают 400 млрд тонн. Этого нам хватит на очень долгий период. При современном уровне добычи — приблизительно на 350 лет», — сказал он в интервью «РИА Новости».

При этом Мочальников допустил отказ стран от угля до конца текущего века ввиду глобального энергоперехода. В то же время представитель ведомства отметил, что уголь — один из самых дешевых видов энергии, который пользуется спросом у энергетически бедных государств. Поэтому до 2040 г. спрос на это топливо сохранится, резюмировал он.

В контакте энергоперехода Мочальников подчеркнул важность сохранения энергобаланса. Наблюдаемый сегодня ввиду удорожания газа энергетический кризис в Европе, по его мнению, доказал необходимость сохранения традиционных видов энергии, обеспечивающих «стабильность и безопасность энергоснабжения», наряду с возобновляемыми.

«Если мы хотим периодически окунаться в каменный век — с отключением электроэнергии и тепла — тогда да, нам надо исключительно сосредоточиться на возобновляемых источниках. А если мы хотим двигаться вперед, то у нас должен быть абсолютно сбалансированный и взвешенный подход, обеспечивающий потребителей энергией независимо от погодных аномалий и катаклизмов», — отметил он. 

Мочальников добавил, что во время энергоперехода особое внимание будет уделяться качеству угля. В итоге тот, что не соответствует нормам, покинет рынок. В данном случае имеется в виду прежде всего низкосортный, низкокалорийный и плохообогащаемый уголь.

Ранее представитель Минэкономразвития рассказал журналистам, что объем расходов России на снижение выбросов до 2050 г. оценивается в 40–50 трлн руб. Значительная доля этих средств приходится на инвестиции, которые будут идти в рамках модернизации энергетики, в том числе на развитие атомной энергетики и возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Ранее по теме: Минэк исключил достижение Россией углеродной нейтральности к 2050 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных