Минэнерго оценило уровень запасов угля в России

«Если мы хотим периодически окунаться в каменный век — с отключением электроэнергии и тепла — тогда да, нам надо исключительно сосредоточиться на возобновляемых источниках. А если мы хотим двигаться вперед, то у нас должен быть абсолютно сбалансированный и взвешенный подход, обеспечивающий потребителей энергией независимо от погодных аномалий и катаклизмов», — отметил он.