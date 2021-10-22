Минэнерго оценило уровень запасов угля в России
Запасов угля в России хватит примерно на 350 лет, заявил директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Министерства энергетики Сергей Мочальников.
«Запасы угля в России превышают 400 млрд тонн. Этого нам хватит на очень долгий период. При современном уровне добычи — приблизительно на 350 лет», — сказал он в интервью «РИА Новости».
При этом Мочальников допустил отказ стран от угля до конца текущего века ввиду глобального энергоперехода. В то же время представитель ведомства отметил, что уголь — один из самых дешевых видов энергии, который пользуется спросом у энергетически бедных государств. Поэтому до 2040 г. спрос на это топливо сохранится, резюмировал он.
В контакте энергоперехода Мочальников подчеркнул важность сохранения энергобаланса. Наблюдаемый сегодня ввиду удорожания газа энергетический кризис в Европе, по его мнению, доказал необходимость сохранения традиционных видов энергии, обеспечивающих «стабильность и безопасность энергоснабжения», наряду с возобновляемыми.
«Если мы хотим периодически окунаться в каменный век — с отключением электроэнергии и тепла — тогда да, нам надо исключительно сосредоточиться на возобновляемых источниках. А если мы хотим двигаться вперед, то у нас должен быть абсолютно сбалансированный и взвешенный подход, обеспечивающий потребителей энергией независимо от погодных аномалий и катаклизмов», — отметил он.
Мочальников добавил, что во время энергоперехода особое внимание будет уделяться качеству угля. В итоге тот, что не соответствует нормам, покинет рынок. В данном случае имеется в виду прежде всего низкосортный, низкокалорийный и плохообогащаемый уголь.
Ранее представитель Минэкономразвития рассказал журналистам, что объем расходов России на снижение выбросов до 2050 г. оценивается в 40–50 трлн руб. Значительная доля этих средств приходится на инвестиции, которые будут идти в рамках модернизации энергетики, в том числе на развитие атомной энергетики и возобновляемых источников энергии (ВИЭ).