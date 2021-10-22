Минтранс предложил поднять тарифы за проезд по платным дорогам
Минтранс предложил проиндексировать тарифы на проезд легковых автомобилей по платным дорогам. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного 22 октября.
Максимальную стоимость проезда для действующих трасс предлагается поднять до 5 руб. за 1 км, а для новых — до 8 руб. Сейчас проезд стоит 3,65 руб. за 1 км.
В пояснительной записке к документу говорится, что предлагаемые меры позволят реализовать сложные и капиталоемкие проекты, а также управлять транспортным потоком, в том числе в периоды повышенного спроса.
В июле текущего года стало известно, что с 1 февраля 2022 г. тариф системы «Платон» по взиманию платы с грузовиков массой более 12 тонн, которая действует на федеральных трассах, планируют повысить на 10 копеек за километр — с 2,34 руб. за км до 2,44 руб. Кроме того, на этой неделе «Платон» предложили распространить и на региональные трассы. Заявленная цель — оптимизация маршрутов большегрузов; собранные средства планируется пустить на поддержание региональных дорог в надлежащем состоянии.