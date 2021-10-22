Минтранс предложил поднять тарифы за проезд по платным дорогам

В июле текущего года стало известно, что с 1 февраля 2022 г. тариф системы «Платон» по взиманию платы с грузовиков массой более 12 тонн, которая действует на федеральных трассах, планируют повысить на 10 копеек за километр — с 2,34 руб. за км до 2,44 руб. Кроме того, на этой неделе «Платон» предложили распространить и на региональные трассы. Заявленная цель — оптимизация маршрутов большегрузов; собранные средства планируется пустить на поддержание региональных дорог в надлежащем состоянии.