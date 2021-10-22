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Минтранс предложил поднять тарифы за проезд по платным дорогам

Ведомости

Минтранс предложил проиндексировать тарифы на проезд легковых автомобилей по платным дорогам. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного 22 октября.

Максимальную стоимость проезда для действующих трасс предлагается поднять до 5 руб. за 1 км, а для новых — до 8 руб. Сейчас проезд стоит 3,65 руб. за 1 км.

В пояснительной записке к документу говорится, что предлагаемые меры позволят реализовать сложные и капиталоемкие проекты, а также управлять транспортным потоком, в том числе в периоды повышенного спроса.

В июле текущего года стало известно, что с 1 февраля 2022 г. тариф системы «Платон» по взиманию платы с грузовиков массой более 12 тонн, которая действует на федеральных трассах, планируют повысить на 10 копеек за километр — с 2,34 руб. за км до 2,44 руб. Кроме того, на этой неделе «Платон» предложили распространить и на региональные трассы. Заявленная цель — оптимизация маршрутов большегрузов; собранные средства планируется пустить на поддержание региональных дорог в надлежащем состоянии.

Ранее по теме: Систему «Платон» предложили распространить на региональные трассы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных