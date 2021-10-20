Систему «Платон» предложили распространить на региональные трассы

Систему «Платон» предложили распространить на региональные трассыНо взамен регионы должны будут обеспечить водителей качественными дорогами
Тему ввода платы за проезд большегрузных автомобилей по региональным дорогам 19 октября поднял президент РСПП Александр Шохин на заседании президиума Госсовета по новой транспортной стратегии. Как пояснил Шохин «Ведомостям», эта идея была предложена накануне заседания на круглых столах в Российском университете транспорта. По его словам, предложение поступило от руководителей регионов и представителей федеральных структур. Регионы, которые выражали желание ввести «Платон», Шохин не назвал.
«Большегрузы убивают региональные дороги, объезжая федеральные трассы, на которых действует «Платон». Поэтому право регионов вводить аналогичную плату должно, по мнению субъектов Федерации, оптимизировать маршруты большегрузов», – отметил Шохин.
По его словам, бизнес готов обсуждать эту тему, если регионы возьмут на себя встречные обязательства: например, будут поддерживать местные дороги в надлежащем состоянии. Это включает их своевременный ремонт и круглогодичную эксплуатацию, позволяющие в обозримой перспективе выйти на 85% нормативного состояния, как это достигнуто сейчас для федеральных дорог, говорит президент РСПП.
Также важно, чтобы в регионах, где появится свой «Платон», были альтернативные бесплатные дороги, а тарифы за проезд по основной дорожной сети были «разумными», говорит Шохин. Деньги от проектируемого сбора должны идти в региональные дорожные фонды, считает Шохин, подчеркивая, что идея ввести «Платон» в регионах – не от бизнеса, но он ее понимает и готов поддержать на вышеописанных условиях.
«Платон» – система сбора платы с грузовиков массой более 12 т за проезд по федеральным дорогам, которая должна компенсировать вред, причиняемый ими этим трассам. Система была запущена 15 ноября 2015 г., ее тариф регулируется государством и подлежит ежегодной индексации по уровню инфляции. Сейчас он составляет 2,34 руб. за 1 км пути, увеличившись на 14 коп. с 1 февраля. Собранные средства перечисляются в федеральный дорожный фонд. По данным «Платона», на 15 октября 2021 г. в системе зарегистрировано 678 000 грузоперевозчиков и 1,55 млн большегрузов, 68% из которых принадлежат российским грузоперевозчикам. Всего с начала работы системы «Платон» заработал для федерального дорожного фонда 163,8 млрд руб., включая штрафы от Ространснадзора с неплательщиков. Эти поступления расходуются на строительство и ремонт федеральных дорог в России.
Чей «Платон»?
Оператором «Платона» является компания «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС). По данным ЕГРЮЛ, 50% компании принадлежит «РТ-инвесту», 23,5% – Игорю Ротенбергу, 19% – Андрею Шипелову и оставшиеся 7,5% – гендиректору РТИТС Антону Замкову. Среди владельцев «РТ-инвеста» – Шипелов через «Царицын капитал» (35%) и «Ростех» (25,1%). Оставшиеся почти 40% – у председателя совета директоров РТИТС и экс-замглавы «Ростеха» Сергея Скворцова.
Это не первое упоминание возможности введения «Платона» для региональных дорог. Ранее эту идею выдвигали в контексте работы над новой транспортной стратегией до 2030 г. с прогнозом до 2035 г. В одном из первых проектов документа фигурировало предложение развернуть государственную систему сбора платы с большегрузов на региональных дорогах в 2026–2030 гг. Но из более поздней версии проекта это предложение исчезло.
До этого распространение «Платона» на региональные дороги обсуждалось в 2019 г. Субъекты Федерации предлагали ввести сбор платы с большегрузов на наиболее загруженных дорогах в регионах. Но тогдашний министр транспорта Евгений Дитрих подчеркивал, что это «достаточно серьезная социальная история». «Мы ее пока никуда не запускаем, т. е. пока только обсуждаются все возможные варианты по этому поводу», – говорил он (цитата по «Интерфаксу»). Бывший тогда первым заместителем министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов уточнял агентству, что две трети субъектов РФ поддержали такую инициативу. Но уже осенью 2020 г. директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса Григорий Волков говорил журналистам, что ввод «Платона» на региональных дорогах из текущей повестки выбыл из-за наличия более актуальных проблем.
Буквально недавно Минтранс предлагал инициативы для снижения издержек перевозчиков, напоминает президент ассоциации перевозчиков «Грузавтотранс» Владимир Матягин. «То есть, с одной стороны, мы хотим снизить издержки, а с другой – хотим ввести «Платон» в регионах, – продолжает он. – Где логика – непонятно. У нас и на федеральных дорогах перевозчики не всегда оплачивают проезд, ставя глушилки». Матягин указывает на риски того, что и в случае ввода «Платона» в регионах законопослушные перевозчики окажутся в менее выгодных условиях по сравнению с теми, кто уклоняется от оплаты проезда. По его мнению, сначала следовало бы навести порядок на федеральных трассах, а затем думать о дальнейшем развитии системы. Президент «Грузавтотранса» сомневается, что региональные руководители откажутся вводить у себя «Платон», поскольку увидят в этом способ пополнения бюджета. Но отрасли грузоперевозок от этого будет очень тяжко, констатирует он.
Представитель Минтранса не ответил на вопросы «Ведомостей», в компании «РТ-инвест транспортные системы» (оператор «Платона») отказались от комментариев.
Традиционные дорожные фонды наполняются от акцизов, которые поступают туда с продаж топлива, напоминает директор Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. Но современные автомобили экономичны и потребляют меньше топлива, а регионы переводят коммунальную технику на газ, указывает он. Постепенно растут продажи электромобилей, от которых в дорожные фонды не поступает вообще ничего, добавляет Блинкин. Проблему наполняемости дорожных фондов из-за перехода на экологически чистый транспорт затронул на госсовете и президент Владимир Путин.
«В этих условиях миру предстоит радикальный переход на другую систему финансирования дорожного хозяйства. Самый вероятный вариант перехода – покилометровые платежи для всего транспорта на всех дорогах для всех моторных транспортных средств», – говорит Блинкин. Сейчас «Платон» – это узкий сегмент, касающийся большегрузного транспорта и только на федеральных трассах, но его распространение на регионы неизбежно, считает эксперт. По здравому смыслу это нужно сделать уже завтра, это предмет договоренностей отрасли и регуляторов, поясняет он.