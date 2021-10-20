Систему «Платон» предложили распространить на региональные трассы

Буквально недавно Минтранс предлагал инициативы для снижения издержек перевозчиков, напоминает президент ассоциации перевозчиков «Грузавтотранс» Владимир Матягин. «То есть, с одной стороны, мы хотим снизить издержки, а с другой – хотим ввести «Платон» в регионах, – продолжает он. – Где логика – непонятно. У нас и на федеральных дорогах перевозчики не всегда оплачивают проезд, ставя глушилки». Матягин указывает на риски того, что и в случае ввода «Платона» в регионах законопослушные перевозчики окажутся в менее выгодных условиях по сравнению с теми, кто уклоняется от оплаты проезда. По его мнению, сначала следовало бы навести порядок на федеральных трассах, а затем думать о дальнейшем развитии системы. Президент «Грузавтотранса» сомневается, что региональные руководители откажутся вводить у себя «Платон», поскольку увидят в этом способ пополнения бюджета. Но отрасли грузоперевозок от этого будет очень тяжко, констатирует он.