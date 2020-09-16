Оператор «Платона» опроверг планы взимать плату с легковых автомобилей
Сообщения о планах системы «Платон» взимать плату не только с грузовых, но и легковых машин не соответствуют действительности. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе оператора системы «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС).
«Указанная информация не соответствует действительности», ‒ рассказали в пресс-службе РТИТС. Там добавили, что «Платон» создан исключительно для взимания платы только с транспортных средств массой свыше 12 т.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что код сайта системы якобы недавно обновлялся под дополнительный функционал взимания платы с легковых машин. Также сообщалось, что начало введения платы для легкового транспорта якобы планировалось к 2025 г., но теперь может произойти раньше. На сайте системы «Платон» какие-либо упоминания о новом функционале отсутствуют.
Система сбора платы с грузового транспорта массой больше 12 т – «Платон» – была введена в ноябре 2015 г. Большая часть получаемых средств должна была идти на ремонт и строительство новой дорожной инфраструктуры. Изначально тариф должен был составить 3,73 руб./км, а сборы за год – 45 млрд руб. Но из-за протестов перевозчиков тариф был снижен до 1,53 руб., что привело к убыткам системы. В июне 2019 г. тариф повысили до 2,2 руб./км.