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Оператор «Платона» опроверг планы взимать плату с легковых автомобилей

Ведомости

Сообщения о планах системы «Платон» взимать плату не только с грузовых, но и легковых машин не соответствуют действительности. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе оператора системы «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС).

«Указанная информация не соответствует действительности», ‒ рассказали в пресс-службе РТИТС. Там добавили, что «Платон» создан исключительно для взимания платы только с транспортных средств массой свыше 12 т.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что код сайта системы якобы недавно обновлялся под дополнительный функционал взимания платы с легковых машин. Также сообщалось, что начало введения платы для легкового транспорта якобы планировалось к 2025 г., но теперь может произойти раньше. На сайте системы «Платон» какие-либо упоминания о новом функционале отсутствуют.

Система сбора платы с грузового транспорта массой больше 12 т – «Платон» – была введена в ноябре 2015 г. Большая часть получаемых средств должна была идти на ремонт и строительство новой дорожной инфраструктуры. Изначально тариф должен был составить 3,73 руб./км, а сборы за год – 45 млрд руб. Но из-за протестов перевозчиков тариф был снижен до 1,53 руб., что привело к убыткам системы. В июне 2019 г. тариф повысили до 2,2 руб./км.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных