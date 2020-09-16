Оператор «Платона» опроверг планы взимать плату с легковых автомобилей

Система сбора платы с грузового транспорта массой больше 12 т – «Платон» – была введена в ноябре 2015 г. Большая часть получаемых средств должна была идти на ремонт и строительство новой дорожной инфраструктуры. Изначально тариф должен был составить 3,73 руб./км, а сборы за год – 45 млрд руб. Но из-за протестов перевозчиков тариф был снижен до 1,53 руб., что привело к убыткам системы. В июне 2019 г. тариф повысили до 2,2 руб./км.