Госдума в первом чтении приняла законопроект об увеличении МРОТа
Правительственный законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 г. был принят в первом чтении 26 октября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты.
Согласно проекту, с 1 января 2022 г. МРОТ составит 13 617 руб. — это на 825 руб. (6,4%) выше, чем показатель текущего года. С 2021 г. МРОТ устанавливается в размере 42% от медианной заработной платы, которая составила 32 422 руб. в 2020 г. Медианная заработная плата — это величина, относительно которой у половины населения зарплата выше, а у другой половины ниже.
Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в конце сентября, тогда авторы инициативы отмечали, что в результате его принятия будет повышена зарплата около 2,7 млн работников. При этом ожидается, что в 2022 г. на 17,2 млрд руб. вырастут расходы на повышение зарплаты сотрудников бюджетной сферы, из которых почти 50% заняты в государственных и муниципальных учреждениях.