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Госдума в первом чтении приняла законопроект об увеличении МРОТа

Ведомости

Правительственный законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 г. был принят в первом чтении 26 октября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты.

Согласно проекту, с 1 января 2022 г. МРОТ составит 13 617 руб. — это на 825 руб. (6,4%) выше, чем показатель текущего года. С 2021 г. МРОТ устанавливается в размере 42% от медианной заработной платы, которая составила 32 422 руб. в 2020 г. Медианная заработная плата — это величина, относительно которой у половины населения зарплата выше, а у другой половины ниже.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в конце сентября, тогда авторы инициативы отмечали, что в результате его принятия будет повышена зарплата около 2,7 млн работников. При этом ожидается, что в 2022 г. на 17,2 млрд руб. вырастут расходы на повышение зарплаты сотрудников бюджетной сферы, из которых почти 50% заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

Ранее по теме: Мишустин заявил, что МРОТ со следующего года превысит 13 600 рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных