Госдума в первом чтении приняла законопроект об увеличении МРОТа

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в конце сентября, тогда авторы инициативы отмечали, что в результате его принятия будет повышена зарплата около 2,7 млн работников. При этом ожидается, что в 2022 г. на 17,2 млрд руб. вырастут расходы на повышение зарплаты сотрудников бюджетной сферы, из которых почти 50% заняты в государственных и муниципальных учреждениях.