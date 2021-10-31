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Стоимость типичного завтрака выросла до максимального за 10 лет значения

Ведомости

Стандартный завтрак подорожал до максимального значения впервые за 10 лет, сообщает Financial Times, которая проанализировала стоимость продуктов для приготовления типичных утренних блюд и определила «Индекс завтрака».

«Индекс завтрака» рассчитывается из стоимости кофе, молока, сахара, овса, пшеницы и апельсинового сока. С 2019 года фьючерсные цены на продукты для завтрака поднялись в среднем на 63%, а летом 2021 года рост стоимости ускорился. Пшеница подорожала на 20%, сахар — на 26%, а кофе — на 56%, отмечает FT.

Показатели значительно выросли на фоне плохой погоды, неурожая и кризиса в цепочках поставок товаров, сообщает издание. Компенсировать падение прибыли повышением цен на свои товары приходится таким крупным компаниям, как Nestle и Procter & Gamble.

Стоимость продуктов растет также из-за всплеска спроса на фоне восстановления экономик после пандемии, отмечает аналитик Gro Intelligence Уилл Оснато. Кроме того, влияние оказали экстремальные погодные условия — в текущем году фьючерсные цены на пшеницу выросли из-за засухи в России, Аргентине и странах Северной Америки и обильных дождей в Европе. Подобное случалось последний раз после засухи 2021 года в США. 

Из-за уничтожения почти половины урожая в Канаде вдвое подорожал овес. Экспорт сахара и кофе из Бразилии осложнился на фоне засухи и заморозков, также на ценах отразился рост стоимости контейнерных морских перевозок.

Благоприятные погодные условия и рекордные условия все равно не смогут сгладить ситуацию, цены не опустятся до прежнего уровня, считают аналитики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных