Стоимость типичного завтрака выросла до максимального за 10 лет значения

Стоимость продуктов растет также из-за всплеска спроса на фоне восстановления экономик после пандемии, отмечает аналитик Gro Intelligence Уилл Оснато. Кроме того, влияние оказали экстремальные погодные условия — в текущем году фьючерсные цены на пшеницу выросли из-за засухи в России, Аргентине и странах Северной Америки и обильных дождей в Европе. Подобное случалось последний раз после засухи 2021 года в США.