Стоимость типичного завтрака выросла до максимального за 10 лет значения
Стандартный завтрак подорожал до максимального значения впервые за 10 лет, сообщает Financial Times, которая проанализировала стоимость продуктов для приготовления типичных утренних блюд и определила «Индекс завтрака».
«Индекс завтрака» рассчитывается из стоимости кофе, молока, сахара, овса, пшеницы и апельсинового сока. С 2019 года фьючерсные цены на продукты для завтрака поднялись в среднем на 63%, а летом 2021 года рост стоимости ускорился. Пшеница подорожала на 20%, сахар — на 26%, а кофе — на 56%, отмечает FT.
Показатели значительно выросли на фоне плохой погоды, неурожая и кризиса в цепочках поставок товаров, сообщает издание. Компенсировать падение прибыли повышением цен на свои товары приходится таким крупным компаниям, как Nestle и Procter & Gamble.
Стоимость продуктов растет также из-за всплеска спроса на фоне восстановления экономик после пандемии, отмечает аналитик Gro Intelligence Уилл Оснато. Кроме того, влияние оказали экстремальные погодные условия — в текущем году фьючерсные цены на пшеницу выросли из-за засухи в России, Аргентине и странах Северной Америки и обильных дождей в Европе. Подобное случалось последний раз после засухи 2021 года в США.
Из-за уничтожения почти половины урожая в Канаде вдвое подорожал овес. Экспорт сахара и кофе из Бразилии осложнился на фоне засухи и заморозков, также на ценах отразился рост стоимости контейнерных морских перевозок.
Благоприятные погодные условия и рекордные условия все равно не смогут сгладить ситуацию, цены не опустятся до прежнего уровня, считают аналитики.