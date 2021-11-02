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Экономика

Россияне рассказали, сколько готовы потратить на распродажах

Ведомости

Более половины россиян готовы потратить на товары от 10 000 до 20 000 руб. во время распродаж, пишет Inc.Russia со ссылкой на исследование «Платформы больших данных» (совместное предприятие ВТБ и Ростелекома).

Такую сумму назвали 51% из 1203 опрошенных взрослых в российских городах с населением более 100 000 человек. Еще 22,5% планируют потратить на покупки не более 10 000 руб., 17,9% рассчитывают на сумму в 30 000-50 000 руб. и 7,1% — на 50 000-100 000 руб. Более 100 000 руб. готовы потратить всего 1,5%.

Как выяснилось, две трети опрошенных планируют потратить во время распродаж больше, чем всегда, а 45,4% считают, что скидки на распродажах стали меньше в последние годы. Более половины (57,5%) сказали, что копят деньги к распродаже.

Самым популярным товаром, который россияне хотели бы купить на распродаже, стал iPhone 13 — его назвали 21,7% опрошенных. Среди категорий товаров, которые чаще других хотели бы приобрести опрошенные, назвали бытовую технику (50,1%), электронику (40,4%), одежду и обувь (39,3%), спортивные товары (19,2%), а также косметику и средства гигиены (17,4%). 

В этом году «черная пятница» в России начнется 25 ноября, при этом часто скидки в магазинах действуют в течение нескольких дней до и после «черной пятницы». В 2020 г. на фоне пандемии коронавируса россияне потратили на распродажах в этот день на 39,2% меньше, чем в 2019, при этом больше всего спрос вырос в онлайн-каналах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных