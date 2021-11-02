Россияне рассказали, сколько готовы потратить на распродажах
Такую сумму назвали 51% из 1203 опрошенных взрослых в российских городах с населением более 100 000 человек. Еще 22,5% планируют потратить на покупки не более 10 000 руб., 17,9% рассчитывают на сумму в 30 000-50 000 руб. и 7,1% — на 50 000-100 000 руб. Более 100 000 руб. готовы потратить всего 1,5%.
Как выяснилось, две трети опрошенных планируют потратить во время распродаж больше, чем всегда, а 45,4% считают, что скидки на распродажах стали меньше в последние годы. Более половины (57,5%) сказали, что копят деньги к распродаже.
Самым популярным товаром, который россияне хотели бы купить на распродаже, стал iPhone 13 — его назвали 21,7% опрошенных. Среди категорий товаров, которые чаще других хотели бы приобрести опрошенные, назвали бытовую технику (50,1%), электронику (40,4%), одежду и обувь (39,3%), спортивные товары (19,2%), а также косметику и средства гигиены (17,4%).
В этом году «черная пятница» в России начнется 25 ноября, при этом часто скидки в магазинах действуют в течение нескольких дней до и после «черной пятницы». В 2020 г. на фоне пандемии коронавируса россияне потратили на распродажах в этот день на 39,2% меньше, чем в 2019, при этом больше всего спрос вырос в онлайн-каналах.