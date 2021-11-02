Россияне рассказали, сколько готовы потратить на распродажах

В этом году «черная пятница» в России начнется 25 ноября, при этом часто скидки в магазинах действуют в течение нескольких дней до и после «черной пятницы». В 2020 г. на фоне пандемии коронавируса россияне потратили на распродажах в этот день на 39,2% меньше, чем в 2019, при этом больше всего спрос вырос в онлайн-каналах.