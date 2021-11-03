Минэкономразвития изменит методику расчета доходов и расходов россиян
Минэкономразвития скорректирует методы расчета объема платных услуг населению, а также доходов и расходов с учетом дополнительных источников трат и сбережений. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на презентацию министерства.
Речь идет о периоде с 2018 по 2020 г. В презентации говорится, что Минэкономики должно обеспечить полный охват источников информации для расчета показателей благосостояния граждан. Теперь при оценке платных услуг будут учитывать ряд новых источников информации, в том числе доходы самозанятых, новые виды сервисов, например каршеринг и курьерская доставка, а также фитнес-центры. С 2022 г. планируется начать подсчитывать данные об электронных услугах в сфере IT — речь об онлайн-кинотеатрах, платных подписках на игровые сервисы, облачных хранилищах. Об этом изданию сообщили в Росстате.
При расчете трат также предлагается учитывать данные контрольно-кассовой техники, доходы самозанятых и результаты переписи малого бизнеса. А для оценки сбережений — сводки ЦБ о движении средств на брокерских счетах физлиц.
Планируется, что пересмотренные данные за 2018-2020 гг. будут опубликованы в марте 2022 г. «Нововведения позволят точнее оценивать баланс доходов и расходов, анализировать поведение граждан в различных экономических условиях и прогнозировать возможные последствия тех или иных решений», — сообщили в Росстате.
В апреле этого года министр экономического развития Максим Решетников поручил Росстату в течение 2021 г. усовершенствовать методологию расчета квартальной динамики доходов населения, указав на расхождения с данными из национальных счетов.