Газета
Экономика

Минэкономразвития изменит методику расчета доходов и расходов россиян

Ведомости

Минэкономразвития скорректирует методы расчета объема платных услуг населению, а также доходов и расходов с учетом дополнительных источников трат и сбережений. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на презентацию министерства.  

Речь идет о периоде с 2018 по 2020 г. В презентации говорится, что Минэкономики должно обеспечить полный охват источников информации для расчета показателей благосостояния граждан. Теперь при оценке платных услуг будут учитывать ряд новых источников информации, в том числе доходы самозанятых, новые виды сервисов, например каршеринг и курьерская доставка, а также фитнес-центры. С 2022 г. планируется начать подсчитывать данные об электронных услугах в сфере IT — речь об онлайн-кинотеатрах, платных подписках на игровые сервисы, облачных хранилищах. Об этом изданию сообщили в Росстате. 

При расчете трат также предлагается учитывать данные контрольно-кассовой техники, доходы самозанятых и результаты переписи малого бизнеса. А для оценки сбережений — сводки ЦБ о движении средств на брокерских счетах физлиц.

Планируется, что пересмотренные данные за 2018-2020 гг. будут опубликованы в марте 2022 г. «Нововведения позволят точнее оценивать баланс доходов и расходов, анализировать поведение граждан в различных экономических условиях и прогнозировать возможные последствия тех или иных решений», — сообщили в Росстате. 

В апреле этого года министр экономического развития Максим Решетников поручил Росстату в течение 2021 г. усовершенствовать методологию расчета квартальной динамики доходов населения, указав на расхождения с данными из национальных счетов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных