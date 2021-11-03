Минэкономразвития изменит методику расчета доходов и расходов россиян

Речь идет о периоде с 2018 по 2020 г. В презентации говорится, что Минэкономики должно обеспечить полный охват источников информации для расчета показателей благосостояния граждан. Теперь при оценке платных услуг будут учитывать ряд новых источников информации, в том числе доходы самозанятых, новые виды сервисов, например каршеринг и курьерская доставка, а также фитнес-центры. С 2022 г. планируется начать подсчитывать данные об электронных услугах в сфере IT — речь об онлайн-кинотеатрах, платных подписках на игровые сервисы, облачных хранилищах. Об этом изданию сообщили в Росстате.