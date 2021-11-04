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Экономика

Европейский банк улучшил прогноз роста ВВП России до 4,3%

Ведомости

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП России в 2021 г. с 3,3% до 4,3%, говорится в докладе банка, посвященном региональным экономическим перспективам, информацию из которого изучил ТАСС.

ВВП может вырасти в связи с «задействованием в качестве стимула государственных средств, образовавшихся в результате повышения доходов от сбыта товаров сырьевой группы», отмечают эксперты ЕБРР.

При этом сохраняются риски, которые могут отрицательно повлиять на экономику страны. В их числе угроза новых санкций и непредсказуемые цены и спрос на сырьевые товары.

В ЕБРР считают, что российские власти не откажутся от практики социальных выплат при условии, что эти расходы «не нарушат прочную макроэкономическую составляющую в контексте сохраняющейся угрозы санкций». Эксперты связывают это со стабильностью нефтяных доходов и повышением налогов на бизнес.

«Ожидается, что в целом ВВП вырастет на 4,3% в 2021 г. и на 3% в 2022 г., если не будет значительного отклонения от плана восстановления после пандемии», — говорится в докладе. 

Ранее Минэкономразвития повысило свой прогноз роста ВВП в 2021 г. до 4,2% с июльских 3,8%. Прогноз роста на 2022 г. был понижен до 3 с 3,2%, ожидания на 2023-2024 гг. сохранились на уровне 3% в год.

ВВП России в сентябре текущего года вырос на 3,4% по сравнению с показателем прошлого года, следует из доклада «Картина деловой активности» Минэкономразвития.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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