Минэкономразвития сообщило о росте ВВП России в сентябре на 3,4%

«В сентябре ВВП, по оценке, был выше допандемического уровня на 0,8% (в августе — на 0,4% к IV кварталу 2019 г. с исключением сезонности). В годовом выражении прирост ВВП в сентябре, по оценке, составил 3,4% г./г. (к сентябрю 2019 г.: 0,7%). В III квартале 2021 г., по оценке, темп роста ВВП составил 4,0% г./г. (к III кварталу 2019 г. рост на 0,4%), по итогам января — сентября — 4,6% г./г. (рост на 1,0% к 9 месяцам 2019 г.)», — говорится в материале.