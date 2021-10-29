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Экономика

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП России в сентябре на 3,4%

Ведомости

ВВП России в сентябре текущего года вырос на 3,4% по сравнению с показателем прошлого года, следует из доклада «Картина деловой активности» Минэкономразвития.

«В сентябре ВВП, по оценке, был выше допандемического уровня на 0,8% (в августе — на 0,4% к IV кварталу 2019 г. с исключением сезонности). В годовом выражении прирост ВВП в сентябре, по оценке, составил 3,4% г./г. (к сентябрю 2019 г.: 0,7%). В III квартале 2021 г., по оценке, темп роста ВВП составил 4,0% г./г. (к III кварталу 2019 г. рост на 0,4%), по итогам января — сентября — 4,6% г./г. (рост на 1,0% к 9 месяцам 2019 г.)», — говорится в материале.

Стимулом экономического роста в сентябре стало промышленное производство: по оценке ведомства, выпуск промышленности превысил допандемический уровень на 2,7%. При этом отрицательный вклад в рост экономики продолжило вносить сельское хозяйство. Падение выпуска отрасли в годовом выражении составило -5,8% г./г. после -10,8% г./г. месяцем ранее (к уровню 2-летней давности: -3,8%, к допандемическому уровню: -5%).

Ранее Росстат сообщил, что по итогам первого полугодия ВВП России вырос на 4,8%. Так, в I квартале он сократился на 0,7% в годовом выражении, а во II квартале вырос на рекордные с III квартала 2000 г. 10,5%. 18 октября министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что российская экономика восстановилась до допандемийного уровня и вышла на траекторию роста. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом рост ВВП страны по итогам 2021 г. не превысит 4,2%, добавил он.

При этом, по словам премьер-министра России Михаила Мишустина, ВВП за первые восемь месяцев 2021 г. вырос на 4,7%.

В сентябре Минэкономразвития повысило свой прогноз роста ВВП в 2021 г. до 4,2% с июльских 3,8%. Прогноз роста на 2022 г. был понижен до 3 с 3,2%, ожидания на 2023-2024 гг. сохранились на уровне 3% в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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