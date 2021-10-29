Минэкономразвития сообщило о росте ВВП России в сентябре на 3,4%
ВВП России в сентябре текущего года вырос на 3,4% по сравнению с показателем прошлого года, следует из доклада «Картина деловой активности» Минэкономразвития.
«В сентябре ВВП, по оценке, был выше допандемического уровня на 0,8% (в августе — на 0,4% к IV кварталу 2019 г. с исключением сезонности). В годовом выражении прирост ВВП в сентябре, по оценке, составил 3,4% г./г. (к сентябрю 2019 г.: 0,7%). В III квартале 2021 г., по оценке, темп роста ВВП составил 4,0% г./г. (к III кварталу 2019 г. рост на 0,4%), по итогам января — сентября — 4,6% г./г. (рост на 1,0% к 9 месяцам 2019 г.)», — говорится в материале.
Стимулом экономического роста в сентябре стало промышленное производство: по оценке ведомства, выпуск промышленности превысил допандемический уровень на 2,7%. При этом отрицательный вклад в рост экономики продолжило вносить сельское хозяйство. Падение выпуска отрасли в годовом выражении составило -5,8% г./г. после -10,8% г./г. месяцем ранее (к уровню 2-летней давности: -3,8%, к допандемическому уровню: -5%).
Ранее Росстат сообщил, что по итогам первого полугодия ВВП России вырос на 4,8%. Так, в I квартале он сократился на 0,7% в годовом выражении, а во II квартале вырос на рекордные с III квартала 2000 г. 10,5%. 18 октября министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что российская экономика восстановилась до допандемийного уровня и вышла на траекторию роста. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом рост ВВП страны по итогам 2021 г. не превысит 4,2%, добавил он.
При этом, по словам премьер-министра России Михаила Мишустина, ВВП за первые восемь месяцев 2021 г. вырос на 4,7%.
В сентябре Минэкономразвития повысило свой прогноз роста ВВП в 2021 г. до 4,2% с июльских 3,8%. Прогноз роста на 2022 г. был понижен до 3 с 3,2%, ожидания на 2023-2024 гг. сохранились на уровне 3% в год.