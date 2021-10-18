Мишустин заявил о росте экономики России на 4,7% за восемь месяцев
ВВП России за первые восемь месяцев 2021 г. вырос на 4,7%, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на 35-м заседании консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
«По оценке Министерства экономического развития, за восемь месяцев этого года валовый внутренний продукт вырос на 4,7%. Экономика не только вернулась на докризисный уровень, но и превысила его. Уверенными темпами растут инвестиции и строительство жилья, грузооборот транспорта и розничная торговля. Безработица, напротив, быстро снижается», — сказал он.
Ранее Росстат сообщил, что по итогам первого полугодия ВВП России вырос на 4,8%. Так, в I квартале он сократился на 0,7% в годовом выражении, а во II квартале вырос на рекордные с III квартала 2000 г. 10,5%.
Сегодня министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что российская экономика восстановилась до допандемийного уровня и вышла на траекторию роста. При этом, по словам главы ведомства, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом рост ВВП страны по итогам 2021 г. не превысит 4,2%.
В сентябре Минэкономразвития повысило свой прогноз роста ВВП в 2021 г. до 4,2% с июльских 3,8%. Прогноз роста на 2022 г. был понижен до 3 с 3,2%, ожидания на 2023-2024 гг. сохранились на уровне 3% в год.