Мишустин заявил о росте экономики России на 4,7% за восемь месяцев

«По оценке Министерства экономического развития, за восемь месяцев этого года валовый внутренний продукт вырос на 4,7%. Экономика не только вернулась на докризисный уровень, но и превысила его. Уверенными темпами растут инвестиции и строительство жилья, грузооборот транспорта и розничная торговля. Безработица, напротив, быстро снижается», — сказал он.