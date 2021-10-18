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Экономика

Решетников заявил о прохождении Россией стадии восстановления экономики

Ведомости

Российская экономика преодолела стадию восстановления и перешла к нормальному росту, заявил журналистам министр экономического развития страны Максим Решетников после заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Экономика восстановилась, вышла на доковидный уровень, и сейчас рост уже идет по нормальной траектории», — сказал он, подчеркнув, что важно сделать так, чтобы это была именно траектория 3%-го роста.

По словам Решетникова, половина экономического роста России зависит от увеличения доходов населения. Также основными составляющими повышения ВВП являются рост инвестиций и экспорта. 

Ранее сегодня министр заявил, что в 2021 г. ВВП России составит не более 4,2%. Это связано с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране. К 18 октября суточный прирост зараженных составил рекордные за все время пандемии 34 325 случаев. Показатель обновил максимум пятый день подряд. 

В сентябре Минэкономразвития повысило свой прогноз роста ВВП в 2021 г. до 4,2% с июльских 3,8%. Прогноз роста на 2022 г. был понижен до 3 с 3,2%, ожидания на 2023-2024 гг. сохранились на уровне 3% в год.

Как сообщал Росстат, ВВП России во II квартале 2021 г. вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Этот показатель стал рекордным с III квартала 2000 г., когда экономика страны тоже увеличилась на 10,5%. В I квартале ВВП сократился в годовом выражении на 0,7%. Таким образом, показатель за первое полугодие 2021 г. составил 4,8%.

Ранее по теме: Минэкономразвития: темпы роста ВВП России не превысят 4,2%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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