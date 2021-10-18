Решетников заявил о прохождении Россией стадии восстановления экономики

Как сообщал Росстат, ВВП России во II квартале 2021 г. вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Этот показатель стал рекордным с III квартала 2000 г., когда экономика страны тоже увеличилась на 10,5%. В I квартале ВВП сократился в годовом выражении на 0,7%. Таким образом, показатель за первое полугодие 2021 г. составил 4,8%.