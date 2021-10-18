Минэкономразвития: темпы роста ВВП России не превысят 4,2%

Решетников связал это с замедлением деловой активности и ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. За последние сутки в России зафиксировано 34 325 случаев COVID-19 — суточная заболеваемость обновляет рекорд пятый день подряд. За сутки умерли 998 заболевших, что близко к антирекорду в 1002 смерти, поставленному 16 октября. На фоне роста заболеваемости большинство регионов ввели или планируют ввести обязательную вакцинацию работников в сферах, требующих постоянного контакта с другими гражданами.