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Минэкономразвития: темпы роста ВВП России не превысят 4,2%

Ведомости

В Минэкономразвития ожидают, что темпы роста российской экономики в 2021 г. не превысят 4,2%. Об этом заявил министр Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджетам и налогам 18 октября.

«Что касается экономического роста — с учетом развития ситуации оцениваем рост ВВП на текущий год в 4,2%. В августе, когда формировали прогноз, многие эксперты говорили, что он может быть выше», — отметил министр (цитата по «Интерфаксу»).

Решетников связал это с замедлением деловой активности и ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. За последние сутки в России зафиксировано 34 325 случаев COVID-19 — суточная заболеваемость обновляет рекорд пятый день подряд. За сутки умерли 998 заболевших, что близко к антирекорду в 1002 смерти, поставленному 16 октября. На фоне роста заболеваемости большинство регионов ввели или планируют ввести обязательную вакцинацию работников в сферах, требующих постоянного контакта с другими гражданами.

В начале октября Минэкономразвития оценило рост ВВП за январь — август текущего года на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. При этом в августе годовые темпы роста ВВП замедлились до 3,7% против 4,9% в июле и 8,9% в июне.

В сентябре Минэкономразвития повысило свой прогноз роста ВВП в 2021 г. до 4,2% с июльских 3,8%. Прогноз роста на 2022 г. был понижен до 3,0% с 3,2%, ожидания на 2023-2024 гг. сохранились на уровне 3,0% в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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