Активы финансового сектора России в год пандемии превысили объем ВВП

Чистая прибыль топ-100 финансовых групп в 2020 г. увеличилась на 4% и достигла 1,66 трлн руб. 760 млрд руб., или 46% от общей суммы пришлись на Сбербанк. При этом финансовый результат этой организации был на 10% меньше, чем в 2019 г. В целом у 53 участников рейтинга чистая прибыль в прошлом году сократилась из-за необходимости формирования резервов по МСФО в условиях резкого ухудшения условий работы и убытков некоторых крупных негосударственных пенсионных фондов (НПФ), отметили эксперты.