Активы финансового сектора России в год пандемии превысили объем ВВП
Активы 100 крупнейших финансовых групп России по итогам 2020 г. выросли на 17% в годовом выражении и достигли 113,6 трлн руб. Это превышает объем ВВП, который сократился на 3% год к году и составил 106,97 трлн руб. Таким образом, совокупный объем активов финансовых групп достиг 107% ВВП против 88% в 2019 г., говорится в исследовании, опубликованном агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
В рейтинг НКР вошли финансовые группы, основной объем деятельности которых приходится на Россию вне зависимости от страны регистрации головной организации. Финансовой группой может считаться как отдельная компания, так и их группа, головная организация которой — финансовая.
Почти треть (31,7%) от общего результата российских финансовых групп в 2020 г. пришлась на Сбербанк: его активы аналитики оценили более чем в 36 трлн руб. после почти 30 трлн руб. годом ранее. В целом же больше половины — 54% — от всех активов составляют лидеры рейтинга — группы Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Активы второго в 2020 г. достигли 18,1 трлн руб. после 15,5 трлн руб., а третьего — 7,5 трлн руб. после 6,6 трлн руб.
В топ-10 по величине активов вошли также Альфа-групп (5,4 трлн руб.), Московская биржа (4,9 трлн руб.), Россельхозбанк (3,8 трлн руб.), концерн «Россиум» (3,5 трлн руб.), банк «ФК Открытие» (почти 3,5 трлн руб.), Промсвязьбанк (2,8 трлн руб.) и Совкомбанк (1,5 трлн руб.). По сравнению с 2019 г. в десятку лидеров рейтинга 2020 г. попал Совкомбанк, сместив Райффайзенбанк на 11-е место, отметили аналитики. Активы последнего оцениваются в 1,4 трлн руб.
Чистая прибыль топ-100 финансовых групп в 2020 г. увеличилась на 4% и достигла 1,66 трлн руб. 760 млрд руб., или 46% от общей суммы пришлись на Сбербанк. При этом финансовый результат этой организации был на 10% меньше, чем в 2019 г. В целом у 53 участников рейтинга чистая прибыль в прошлом году сократилась из-за необходимости формирования резервов по МСФО в условиях резкого ухудшения условий работы и убытков некоторых крупных негосударственных пенсионных фондов (НПФ), отметили эксперты.