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В России зафиксирован новый рекорд по числу заболевших COVID-19

Ведомости

За последние сутки в России зафиксировали 34 325 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Это максимум с начала пандемии, суточная заболеваемость ставит рекорд пятый день подряд. За сутки умерли 998 заболевших. Выздоровело 16 431. 

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве (+6823) — это максимальный показатель с начала июля. Ранее больше 6800 случаев выявляли 4 июля — тогда за сутки заразились 7624 человека. Следом после Москвы по количеству заболевших идут Санкт-Петербург (+3097) и Московская область (+2768). Статистика по заболеваемости в Подмосковье обновила максимум с начала пандемии, а в Москве фиксируется рост заболеваемости более 6000 человек пятый день подряд. 

Общее число заболевших за время пандемии превысило 8 млн и составило 8 027 012 человек. Выздоровело за время пандемии более 7 млн человек. За все время погибли от коронавируса 224 310 человек. 

Заболеваемость коронавирусом и смертность начали резко расти в середине сентября. Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, первый компонент вакцины сделали более 51 млн человек, полную вакцинацию прошли около 47,6 млн человек. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных