В России зафиксирован новый рекорд по числу заболевших COVID-19
За последние сутки в России зафиксировали 34 325 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Это максимум с начала пандемии, суточная заболеваемость ставит рекорд пятый день подряд. За сутки умерли 998 заболевших. Выздоровело 16 431.
Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве (+6823) — это максимальный показатель с начала июля. Ранее больше 6800 случаев выявляли 4 июля — тогда за сутки заразились 7624 человека. Следом после Москвы по количеству заболевших идут Санкт-Петербург (+3097) и Московская область (+2768). Статистика по заболеваемости в Подмосковье обновила максимум с начала пандемии, а в Москве фиксируется рост заболеваемости более 6000 человек пятый день подряд.
Общее число заболевших за время пандемии превысило 8 млн и составило 8 027 012 человек. Выздоровело за время пандемии более 7 млн человек. За все время погибли от коронавируса 224 310 человек.
Заболеваемость коронавирусом и смертность начали резко расти в середине сентября. Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, первый компонент вакцины сделали более 51 млн человек, полную вакцинацию прошли около 47,6 млн человек.