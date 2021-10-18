В России зафиксирован новый рекорд по числу заболевших COVID-19

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве (+6823) — это максимальный показатель с начала июля. Ранее больше 6800 случаев выявляли 4 июля — тогда за сутки заразились 7624 человека. Следом после Москвы по количеству заболевших идут Санкт-Петербург (+3097) и Московская область (+2768). Статистика по заболеваемости в Подмосковье обновила максимум с начала пандемии, а в Москве фиксируется рост заболеваемости более 6000 человек пятый день подряд.