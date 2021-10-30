Путин заявил, что бюджет России будет профицитным в 2021 году

«Избыточное стимулирование обернулось и общей нестабильностью, ростом цен на финансовые активы и товары на отдельных рынках – энергии, продовольствия и так далее. Повторю, базовая причина этих явлений – серьёзные бюджетные дефициты в развитых экономиках, это первопричина. Их сохранение создаёт риск высокой глобальной инфляции в среднесрочной перспективе, из-за чего не только растут риски снижения деловой активности, но и закрепляется и усугубляется неравенство, о котором тоже говорили», — заявил Путин.