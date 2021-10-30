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Путин заявил, что бюджет России будет профицитным в 2021 году

Ведомости

В 2020 году дефицит бюджета РФ увеличился до 4% ВВП, а в текущем году бюджет будет профицитными. Об этом на заседании саммита G20 рассказал в режиме видеоконференции президент России Владимир Путин.

В 2021 году после масштабных мер поддержки населения, бизнеса и системы здравоохранения, которые были приняты в прошло году, макроэкономическую политику удалось нормализовать, отметил президент. 

В остальных странах  «двадцатки» складывается иная ситуация — на фоне пандемии дефицит бюджета в среднем достиг в 2020 году 11,2%, сказал Путин. Сейчас его уровень тоже высокий — 8,7% 

40% дефицита бюджетов всех стран «двадцатки» за 2020–2021 годы придётся на США, от экономики которых зависит ситуация в мире, отметил глава России. 

«Избыточное стимулирование обернулось и общей нестабильностью, ростом цен на финансовые активы и товары на отдельных рынках – энергии, продовольствия и так далее. Повторю, базовая причина этих явлений – серьёзные бюджетные дефициты в развитых экономиках, это первопричина. Их сохранение создаёт риск высокой глобальной инфляции в среднесрочной перспективе, из-за чего не только растут риски снижения деловой активности, но и закрепляется и усугубляется неравенство, о котором тоже говорили», — заявил Путин.

В этом же выступлении президент РФ коснулся темы пандемии коронавируса. Он предложил странам ускорить взаимное признание вакцин и призвал ВОЗ выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин. 

Саммит проходит 30–31 октября под итальянским председательством. Тема сегодняшнего заседания – «Мировая экономика и глобальное здравоохранение».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных