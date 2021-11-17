Белоруссия приостановила прокачку нефти по «Дружбе» в сторону Польши
«Гомельтранснефть Дружба», белорусский оператор нефтепровода «Дружба», на трое суток ограничил прокачку нефти в направлении Польши. Об этом в среду, 17 ноября, сообщил журналистам официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
По его словам, на одной из веток магистрального нефтепровода «Дружба», которая проходит через приемо-сдаточный пункт Адамова Застава в Польше на границе с Белоруссией, накануне начался внеплановый ремонт. «При этом плановое задание месяца не пересматривается», — приводит слова Демина ТАСС.
Нефтепровод «Дружба» начинается в Самарской области, проходит через Брянск и затем разветвляется на два участка: северный (проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии). Пункт Адамова Застава находится на северном участке трубопровода.
В июне текущего года «Гомельтранснефть» также останавливала транзит нефти в направлении Адамовой Заставы на четыре дня из-за внеплановых работ на белорусском участке «Дружбы». Тогда был заменен участок трубопровода диаметром 600 мм и протяженностью 250 м. В начале июля прокачка нефти в направлении Польши была ограничена на первую декаду месяца уже из-за работ в Германии — там производился ремонт на нефтеперерабатывающем заводе в городе Лойна.