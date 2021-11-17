Россия и Китай хотят совместно разрабатывать месторождения угля в Забайкалье
Москва и Пекин изучают возможность совместной разработки угольных месторождений на территории России, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству.
В частности, речь идет об освоении Зашуланского угольного месторождения в Забайкальском крае. Лицензию на его разработку еще в 2014 г. получил «Разрезуголь» — СП компании «Байкалинвестэнерго» (принадлежит «Иркутскэнерго», которая входит в подконтрольную En+ Group Олега Дерипаски «Евросибэнерго») и кипрской «дочки» крупнейшей угольной корпорация Китая China Energy. «Разрезуголь» планирует в 2024-2027 гг. вывести добычу каменного угля в месторождении на проектную мощность в 5 млн тонн и создать там 1893 рабочих мест.
Новак также заявил, что Россия планирует заключить новые долгосрочные контракты на поставку угля в Китай, который столкнулся с острым дефицитом топлива этой осенью. В 2020 г. поставки российского угля в Китай выросли на 20,6%, до 39,5 млн т.
«В нефтегазовой сфере значительный потенциал сконцентрирован в части совместной разведки и разработки нефтегазовых запасов России как на суше, так и на континентальном шельфе страны, продолжения и развития транспортировки нефти из России в Китай в 2022 году по дальневосточным маршрутам, поставок природного газа и его переработки, а также СПГ и производства продукции нефтегазохимии на востоке России», — говорится в сообщении правительства РФ по итогам заседания.
Кроме того, выросли и объемы экспорта газа из России в Китай. Так, по состоянию на конец октября по трубопроводу «Сила Сибири» в восточном направлении было прокачано 12 млрд куб. м природного газа. Газопровод заработал в конце 2019 г. Тогда по нему было поставлено 0,328 млрд куб. м газа, в 2020-м объем прокачки составил уже 4,1 млрд куб. м.