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Экономика

Россия и Китай хотят совместно разрабатывать месторождения угля в Забайкалье

Ведомости

Москва и Пекин изучают возможность совместной разработки угольных месторождений на территории России, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству.

В частности, речь идет об освоении Зашуланского угольного месторождения в Забайкальском крае. Лицензию на его разработку еще в 2014 г. получил «Разрезуголь» — СП компании «Байкалинвестэнерго» (принадлежит «Иркутскэнерго», которая входит в подконтрольную En+ Group Олега Дерипаски «Евросибэнерго») и кипрской «дочки» крупнейшей угольной корпорация Китая China Energy. «Разрезуголь» планирует в 2024-2027 гг. вывести добычу каменного угля в месторождении на проектную мощность в 5 млн тонн и создать там 1893 рабочих мест.

Новак также заявил, что Россия планирует заключить новые долгосрочные контракты на поставку угля в Китай, который столкнулся с острым дефицитом топлива этой осенью. В 2020 г. поставки российского угля в Китай выросли на 20,6%, до 39,5 млн т. 

«В нефтегазовой сфере значительный потенциал сконцентрирован в части совместной разведки и разработки нефтегазовых запасов России как на суше, так и на континентальном шельфе страны, продолжения и развития транспортировки нефти из России в Китай в 2022 году по дальневосточным маршрутам, поставок природного газа и его переработки, а также СПГ и производства продукции нефтегазохимии на востоке России», — говорится в сообщении правительства РФ по итогам заседания.

Кроме того, выросли и объемы экспорта газа из России в Китай. Так, по состоянию на конец октября по трубопроводу «Сила Сибири» в восточном направлении было прокачано 12 млрд куб. м природного газа. Газопровод заработал в конце 2019 г. Тогда по нему было поставлено 0,328 млрд куб. м газа, в 2020-м объем прокачки составил уже 4,1 млрд куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных