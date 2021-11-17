Россия и Китай хотят совместно разрабатывать месторождения угля в Забайкалье

Кроме того, выросли и объемы экспорта газа из России в Китай. Так, по состоянию на конец октября по трубопроводу «Сила Сибири» в восточном направлении было прокачано 12 млрд куб. м природного газа. Газопровод заработал в конце 2019 г. Тогда по нему было поставлено 0,328 млрд куб. м газа, в 2020-м объем прокачки составил уже 4,1 млрд куб. м.