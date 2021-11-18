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Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии для молодых россиян

Ведомости

Молодые россияне, ищущие работу, могут рассчитывать на наибольший уровень доходов на таких должностях, как разработчик приложений, логопед и слесарь-монтажник. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

По словам аналитиков, молодым соискателям обычно предлагают вакансии, не требующие большого опыта работы, а также позволяющие повышать квалификацию за счет работодателя и совмещать работу с учебой.

Среди таких вакансий самая высокооплачиваемая — разработчик С# в иркутской компании на «удаленке» (до 360 000 рублей). От соискателя требуют знания языка программирования C#, системы Git и платформы Unity, понимания принципов объективно-ориентированного и событийного программирования, а также навыков написания шейдеров и опыта работы с плагином DotWeen.

Доход до 100 000 руб. доступен логопеду в Подольске — кандидат должен иметь в резюме законченное высшее специальное образование и пройденные курсы профессиональной переподготовки. На такую же зарплату может рассчитывать слесарь-монтажник в Жуковском. Среди требований указаны наличие личного автомобиля и водительских прав.

Екатеринбургский барбершоп предлагает заработок до 90 000 руб. Для этого нужно иметь личные инструменты и соблюдать дресс-код. Работодатель готов рассмотреть как парикмахеров с опытом от шести месяцев, так и кандидатов после школы парикмахеров с последующим обучением. Кроме того до 85 000 рублей в месяц предлагают повару-пиццамейкеру в Новосибирске и до 80 000 — продавцам-бариста в Москве.

Ранее аналитики «Работа.ру» публиковали ноябрьский рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами в Москве. В него вошли вакансии ведущего специалиста по работе с клиентами в агентстве недвижимости (до 550 000 руб.), врача-терапевт на строительном объекте (457 000 руб. за трехмесячную вахту), экономиста планового отдела в финансово-инвестиционной компании (до 350 000 руб.) и PHP-разработчика (до 340 000 руб.).

Ранее по теме: Аналитики сообщили о росте медианной зарплаты в России на 9,2%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных