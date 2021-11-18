Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии для молодых россиян

Екатеринбургский барбершоп предлагает заработок до 90 000 руб. Для этого нужно иметь личные инструменты и соблюдать дресс-код. Работодатель готов рассмотреть как парикмахеров с опытом от шести месяцев, так и кандидатов после школы парикмахеров с последующим обучением. Кроме того до 85 000 рублей в месяц предлагают повару-пиццамейкеру в Новосибирске и до 80 000 — продавцам-бариста в Москве.