Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии для молодых россиян
Молодые россияне, ищущие работу, могут рассчитывать на наибольший уровень доходов на таких должностях, как разработчик приложений, логопед и слесарь-монтажник. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».
По словам аналитиков, молодым соискателям обычно предлагают вакансии, не требующие большого опыта работы, а также позволяющие повышать квалификацию за счет работодателя и совмещать работу с учебой.
Среди таких вакансий самая высокооплачиваемая — разработчик С# в иркутской компании на «удаленке» (до 360 000 рублей). От соискателя требуют знания языка программирования C#, системы Git и платформы Unity, понимания принципов объективно-ориентированного и событийного программирования, а также навыков написания шейдеров и опыта работы с плагином DotWeen.
Доход до 100 000 руб. доступен логопеду в Подольске — кандидат должен иметь в резюме законченное высшее специальное образование и пройденные курсы профессиональной переподготовки. На такую же зарплату может рассчитывать слесарь-монтажник в Жуковском. Среди требований указаны наличие личного автомобиля и водительских прав.
Екатеринбургский барбершоп предлагает заработок до 90 000 руб. Для этого нужно иметь личные инструменты и соблюдать дресс-код. Работодатель готов рассмотреть как парикмахеров с опытом от шести месяцев, так и кандидатов после школы парикмахеров с последующим обучением. Кроме того до 85 000 рублей в месяц предлагают повару-пиццамейкеру в Новосибирске и до 80 000 — продавцам-бариста в Москве.
Ранее аналитики «Работа.ру» публиковали ноябрьский рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами в Москве. В него вошли вакансии ведущего специалиста по работе с клиентами в агентстве недвижимости (до 550 000 руб.), врача-терапевт на строительном объекте (457 000 руб. за трехмесячную вахту), экономиста планового отдела в финансово-инвестиционной компании (до 350 000 руб.) и PHP-разработчика (до 340 000 руб.).