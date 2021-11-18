Правительство предложило утилизировать незаконно срубленные деревья
Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается реализовывать, утилизировать или уничтожать незаконно срубленные деревья. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности парламента. Кабмин предлагает дополнить статью 27.10 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) частью 14 и изложить часть 1 статьи 27.11 КоАП в новой редакции.
«Древесина и (или) полученная из нее продукция в виде необработанных лесоматериалов, изъятые при производстве по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.28 настоящего кодекса (незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан. — Ред.), направляются на реализацию, утилизацию или уничтожение», — говорится в тексте законопроекта.
В пояснительной записке к документу отмечается, что незаконно срубленные деревья в рамках расследования административных дел становятся вещественными доказательствами. И судьи обязаны принимать меры по их сохранности.
«При этом хранение древесины как вещественных доказательств по делам об административных правонарушениях требует наличия не только соответствующих площадей, обслуживание которых влечет финансовые затраты, но и обеспечения специальных условий хранения. А предлагаемые изменения будут способствовать сокращению сроков хранения изъятой незаконно заготовленной древесины при административном деле, что позволит сократить расходы на ее хранение, сохранить ее потребительские свойства и реализовать по прямому назначению», — говорится в пояснительной записке.
По оценкам правительства России, ежегодно в стране незаконно вырубается 10–30 млн куб. м промышленного леса на 20–60 млрд руб. Этот лес нигде не учитывается, за него не выплачивается федеральный сбор и налоги с продажи. Почти 10% от указанного объема рубят вообще без документов (это так называемые черные лесорубы), остальное – в результате подлога (под предлогом санитарной вырубки или используя устаревшие данные по плотности леса на выделенном участке), сообщали «Ведомости».
Вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая в правительстве вопросы экологии, в октябре прошлого года говорила, что ежегодное сокращение леса превышает его восстановление в среднем на 450 000 га. Восстановления требуют уже более 35 млн га выбывшего леса. Это почти 20% от площади всех лесных участков, переданных в аренду лесопромышленным предприятиям для вырубки и восстановления, говорила Абрамченко.