Правительство предложило утилизировать незаконно срубленные деревья

По оценкам правительства России, ежегодно в стране незаконно вырубается 10–30 млн куб. м промышленного леса на 20–60 млрд руб. Этот лес нигде не учитывается, за него не выплачивается федеральный сбор и налоги с продажи. Почти 10% от указанного объема рубят вообще без документов (это так называемые черные лесорубы), остальное – в результате подлога (под предлогом санитарной вырубки или используя устаревшие данные по плотности леса на выделенном участке), сообщали «Ведомости».