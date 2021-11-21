Газета
Экономика

Кабмин утвердил выплату 1,4 млрд рублей пострадавшим от стихии аграриям ДФО

Ведомости

Правительство распорядилось выделить регионам Дальнего Востока почти 1,4 млрд руб. в качестве компенсации ущерба сельхозпроизводителям, которые понесли убытки из-за пожаров и наводнений летом 2021 г. Документ об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.

Более 1 млрд руб. получат аграрии Амурской области, где серьезнее всего пострадали сельхозкультуры, поголовье животных, инфраструктура и имущество. Остальные деньги направят в Якутию, Еврейскую автономную область, Забайкальский и Хабаровский края.

Выплата позволит поддержать свыше 200 организаций агропромышленного комплекса и более 3000 владельцев личных подсобных хозяйств, рассказали в правительстве. Аграрии смогут погасить лизинговые платежи и проценты по льготным краткосрочным и инвестиционным кредитам.

«Важно, чтобы каждый рубль был использован эффективно и строго по назначению. Прошу Министерство сельского хозяйства взять этот вопрос на контроль», – сказал Мишустин.

Ранее в 2021 г. более 5 млрд руб. было направлено на поддержку жителей Дальнего Востока, которые потеряли свои дома и имущество. Также деньги направили на аварийно-восстановительные работы для ликвидации последствий наводнений и пожаров.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных