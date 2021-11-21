Кабмин утвердил выплату 1,4 млрд рублей пострадавшим от стихии аграриям ДФО
Правительство распорядилось выделить регионам Дальнего Востока почти 1,4 млрд руб. в качестве компенсации ущерба сельхозпроизводителям, которые понесли убытки из-за пожаров и наводнений летом 2021 г. Документ об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.
Более 1 млрд руб. получат аграрии Амурской области, где серьезнее всего пострадали сельхозкультуры, поголовье животных, инфраструктура и имущество. Остальные деньги направят в Якутию, Еврейскую автономную область, Забайкальский и Хабаровский края.
Выплата позволит поддержать свыше 200 организаций агропромышленного комплекса и более 3000 владельцев личных подсобных хозяйств, рассказали в правительстве. Аграрии смогут погасить лизинговые платежи и проценты по льготным краткосрочным и инвестиционным кредитам.
«Важно, чтобы каждый рубль был использован эффективно и строго по назначению. Прошу Министерство сельского хозяйства взять этот вопрос на контроль», – сказал Мишустин.
Ранее в 2021 г. более 5 млрд руб. было направлено на поддержку жителей Дальнего Востока, которые потеряли свои дома и имущество. Также деньги направили на аварийно-восстановительные работы для ликвидации последствий наводнений и пожаров.