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Экономика

Госдума приняла закон о федеральном бюджете с дефицитом на 2024 год

Ведомости

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном, чтении закон о федеральном бюджете на 2022 г. и плановый период 2023–2024 гг., говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента. 

В 2022 г. доходы бюджета составят 25,02 трлн руб., а расходы — 23,69 трлн руб. Таким образом, профицит ожидается на уровне 1,32 трлн руб., или 1% ВВП. С профицитом в 299,1 млрд руб. (0,2% ВВП) планируется завершить и 2023 г. — тогда доходы достигнут 25,54 трлн руб., а расходы — 25,24 трлн руб. В проект бюджета на 2024 г. заложены доходы на уровне 25,83 трлн руб. и расходы на уровне 26,35 трлн руб. (дефицит в 522,7 млрд руб., или 0,3% ВВП). В 2022–2024 гг. уровень инфляции запланирован в размере 4%.

Из запланированных расходов на реализацию национальных проектов в следующем году предусмотрено 2,74 трлн руб., в 2023 г. — 2,88 трлн руб., в 2024 г. — 2,98 трлн руб. Бюджет сформирован исходя из прогноза роста ВВП в 2022 г. по сравнению с ожидаемым уровнем текущего года на 3% — до 133,328 трлн руб., роста общего объема инвестиций на 5,9% — до 24,407 трлн руб. На реализацию 47 госпрограмм в 2022 г. планируется выделить 15,563 трлн руб., в 2023 г. — 16,242 трлн руб., в 2024 г. — 16,569 трлн руб.

Депутаты также поддержали поправки президента РФ Владимира Путина, предусматривающие увеличение в 2022 г. прожиточного минимума и МРОТа на 8,6% — до 12 654 руб. и 13 890 руб. соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных