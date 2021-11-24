Госдума приняла закон о федеральном бюджете с дефицитом на 2024 год

Из запланированных расходов на реализацию национальных проектов в следующем году предусмотрено 2,74 трлн руб., в 2023 г. — 2,88 трлн руб., в 2024 г. — 2,98 трлн руб. Бюджет сформирован исходя из прогноза роста ВВП в 2022 г. по сравнению с ожидаемым уровнем текущего года на 3% — до 133,328 трлн руб., роста общего объема инвестиций на 5,9% — до 24,407 трлн руб. На реализацию 47 госпрограмм в 2022 г. планируется выделить 15,563 трлн руб., в 2023 г. — 16,242 трлн руб., в 2024 г. — 16,569 трлн руб.