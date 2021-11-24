Глава Минцифры оценил доходы от введения налогового маневра в IT-отрасли

С начала этого года в России вступил в силу закон о налоговом маневре в IT-отрасли. В соответствии с ним компании из данной сферы получили ряд послаблений и льгот. Например, налог на прибыль для них был снижен с 20 до 3%. Кроме того, их обязали платить в государственные внебюджетные фонды не 14%, как раньше, а 7,6%. В Пенсионный фонд IT-компании теперь отчисляют 6%, в Фонд социального страхования — 1,5%, в Фонд обязательного медицинского страхования‎ — 0,1%. Таким образом, у IT-предприятий должны были появиться свободные средства на развитие, пояснили ранее в Госдуме. Вводя послабления, правительство планировало создать для такого бизнеса комфортные и конкурентные условия, чтобы IT-специалисты не уезжали за рубеж.