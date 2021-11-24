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Экономика

Глава Минцифры оценил доходы от введения налогового маневра в IT-отрасли

Ведомости

С января по сентябрь 2021 г. — первые девять месяцев действия налогового маневра в IT-отрасли — дополнительные отчисления затронутых компаний в бюджет составили порядка 48 млрд руб., заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24». 

«В целом у нас цифры по итогам налогового маневра впечатляющие, потому что очень много было сомнений, дискуссий по поводу того, какой это даст эффект для отрасли и будут ли у нас выпадающие доходы. По итогам девяти месяцев мы видим сейчас, что у нас отрасль не только выпадающие доходы не понесла, но и мы видим дополнительные отчисления налогов от IT-отрасли за девять месяцев в размере 48 млрд руб. То есть эти льготы позволили бюджету получить дополнительные деньги», — сказал министр. 

С начала этого года в России вступил в силу закон о налоговом маневре в IT-отрасли. В соответствии с ним компании из данной сферы получили ряд послаблений и льгот. Например, налог на прибыль для них был снижен с 20 до 3%. Кроме того, их обязали платить в государственные внебюджетные фонды не 14%, как раньше, а 7,6%. В Пенсионный фонд IT-компании теперь отчисляют 6%, в Фонд социального страхования — 1,5%, в Фонд обязательного медицинского страхования‎ — 0,1%. Таким образом, у IT-предприятий должны были появиться свободные средства на развитие, пояснили ранее в Госдуме. Вводя послабления, правительство планировало создать для такого бизнеса комфортные и конкурентные условия, чтобы IT-специалисты не уезжали за рубеж.

Чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета от налоговых льгот для IT-отрасли,  Минцифры предложило отменить нулевой НДС на продажу исключительных прав на софт за исключением программного обеспечения, включенного в реестр отечественного ПО при соблюдении ряда условий. 

Глава Минцифры в ходе совещания отметил, что за девять месяцев текущего года «отгрузка» российскими IT-компаниями своих решений вместе с услугами и работами выросла на 38% по отношению к аналогичному периоду 2020 г., превысив 1,14 трлн руб. «По темпам роста в этом году мы в два раза опережаем предыдущий», — отметил министр.

«Несмотря на новые санкции, которые вводят наши страны-партнеры, экспорт софта тоже растет: за полгода, по данным Центрального банка, мы экспортировали софт и услуги по разработке на 18,5% больше, чем в прошлом году, в цифрах это $2,9 млрд», — сказал Шадаев.

Второй пакет мер поддержки IT-отрасли уже согласован с Минфином, отметил Шадаев. В сентябре замминистра цифрового развития Максим Паршин говорил «Ведомостям», что речь идет о трех мерах поддержки. Первая — инвестиционный налоговый вычет за внедрение отечественных решений — как программных, так и аппаратных. Вторая — ускоренная амортизация программно-аппаратных комплексов. Третья — повышенный коэффициент включения в себестоимость затрат на искусственный интеллект. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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