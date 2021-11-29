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Экономика

Путин подписал закон о повышении порога инвестирования средств ФНБ

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство правом по согласованию со специальной парламентской комиссией повышать с текущих 7 до 10% ВВП порог инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, поправки вносятся в Бюджетный кодекс страны. Благодаря им правительство сможет изменять сводную бюджетную роспись без принятия поправок в закон о федеральном бюджете. 

Согласно действующему законодательству, порог, до достижения которого нельзя размещать средства ФНБ в иные финансовые активы, кроме депозитов и счетов Центробанка, составляет 7%. Это не касается лишь инфраструктурных проектов, список которых был утвержден после 1 октября 2021 г. На них можно направить до 2,5 трлн руб. 

Рассмотреть целесообразность повышения порога в конце сентября поручил правительству президент России Владимир Путин. После этого Минфин включил инициативу в проект «Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2022-2024 гг.». В ведомстве пояснили тогда, что мера необходима для «снижения долгосрочных бюджетных рисков, связанных с энергопереходом».

ФНБ пополняется за счет доходов от продажи нефти сверх цены отсечения. В 2021 г. она установлена в $43,4 за баррель. Ее уровень ежегодно индексируется на 2%. 

По состоянию на 1 ноября объем ФНБ составлял 13,9 трлн руб., сообщал Минфин. Это эквивалентно 12,1% ВВП, прогнозируемого на 2021 г. Экономика России в этом году может вырасти на 4,7%, заявил 12 ноября Путин. В прошлом году объем ВВП составил почти 107 трлн руб. 

Ранее по теме: Госдума приняла закон о повышении порога инвестирования ФНБ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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