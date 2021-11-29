Путин подписал закон о повышении порога инвестирования средств ФНБ
Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство правом по согласованию со специальной парламентской комиссией повышать с текущих 7 до 10% ВВП порог инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Таким образом, поправки вносятся в Бюджетный кодекс страны. Благодаря им правительство сможет изменять сводную бюджетную роспись без принятия поправок в закон о федеральном бюджете.
Согласно действующему законодательству, порог, до достижения которого нельзя размещать средства ФНБ в иные финансовые активы, кроме депозитов и счетов Центробанка, составляет 7%. Это не касается лишь инфраструктурных проектов, список которых был утвержден после 1 октября 2021 г. На них можно направить до 2,5 трлн руб.
Рассмотреть целесообразность повышения порога в конце сентября поручил правительству президент России Владимир Путин. После этого Минфин включил инициативу в проект «Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2022-2024 гг.». В ведомстве пояснили тогда, что мера необходима для «снижения долгосрочных бюджетных рисков, связанных с энергопереходом».
ФНБ пополняется за счет доходов от продажи нефти сверх цены отсечения. В 2021 г. она установлена в $43,4 за баррель. Ее уровень ежегодно индексируется на 2%.
По состоянию на 1 ноября объем ФНБ составлял 13,9 трлн руб., сообщал Минфин. Это эквивалентно 12,1% ВВП, прогнозируемого на 2021 г. Экономика России в этом году может вырасти на 4,7%, заявил 12 ноября Путин. В прошлом году объем ВВП составил почти 107 трлн руб.