Путин подписал закон о повышении порога инвестирования средств ФНБ

Согласно действующему законодательству, порог, до достижения которого нельзя размещать средства ФНБ в иные финансовые активы, кроме депозитов и счетов Центробанка, составляет 7%. Это не касается лишь инфраструктурных проектов, список которых был утвержден после 1 октября 2021 г. На них можно направить до 2,5 трлн руб.