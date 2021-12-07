Казахстан намерен построить два центра приграничной торговли с Россией

Международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) Хоргос, на территории которого действует свободная таможенная зона, открылся в 2012 г. Это первая созданная Китаем совместно с соседней страной зона трансграничной торговли. Сейчас, по данным китайского агентства «Синьхуа», через Хоргос проходят 44 грузовых железнодорожных маршрута. В прошлом году через КПП «Хоргос» прошло 4722 поезда Китай – Европа, объем перевезенных грузов составил 3,68 млн тонн, а их стоимость — $26,44 млрд. В МЦПС зарегистрировано более 5000 субъектов предпринимательской деятельности.