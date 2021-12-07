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Казахстан намерен построить два центра приграничной торговли с Россией

Ведомости

Казахстан планирует построить на границе с Россией два центра приграничного сотрудничества для беспошлинной торговли, аналогичных Хоргосу, который функционирует на границе с Китаем. Об этом заявил во вторник, 7 декабря, президент республики Касым-Жомарт Токаев, его слова приводит пресс-служба.

Помимо двух трансграничных хабов на границе с Россией, планируется создать еще по одному такому центру на границе с Узбекистаном и Кыргызстаном. По словам Токаева, это позволит снизить транзакционные издержки, повысить эффективность транспортной логистики и нарастить казахстанский экспорт.

Международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) Хоргос, на территории которого действует свободная таможенная зона, открылся в 2012 г. Это первая созданная Китаем совместно с соседней страной зона трансграничной торговли. Сейчас, по данным китайского агентства «Синьхуа», через Хоргос проходят 44 грузовых железнодорожных маршрута. В прошлом году через КПП «Хоргос» прошло 4722 поезда Китай – Европа, объем перевезенных грузов составил 3,68 млн тонн, а их стоимость — $26,44 млрд. В МЦПС зарегистрировано более 5000 субъектов предпринимательской деятельности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных