Чубайс заявил о масштабной трансформации российской экономики в ближайшие 30 лет
Российскую экономику ждет масштабная трансформация, сравнимая с информационной революцией, в ближайшие 30 лет в связи с энергопереходом. Об этом заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, выступая на форуме «Открытые инновации». Трансляция сессии велась на сайте форума.
«Мы сейчас, как мне кажется, находимся в одном шаге точно такого же по масштабу процесса революции, только не в информации, а в энергии. И в энергии, как мне кажется, в тот же самый срок – в следующие 30 лет — произойдет кардинальный пересмотр всех базовых принципов. Причем я подчеркну, речь идет не только об электроэнергетике, для меня родной, — речь идет о промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, строительстве, о быте. Речь идет вообще обо всех тех сферах, где появляется энергия. Они все претерпят глубинные фундаментальные преобразования. Это изменит жизнь каждого из нас, это изменит практически любой бизнес […] бизнес малых компаний и больших компаний», – заявил Чубайс.
Он отметил, что это «не его мысль». «На днях Билла Гейтса (основателя Microsoft. — Ред.) спросили о том, на что больше всего похож энергопереход, что он напоминает. Он ответил: первые годы компьютерной эры. […] То есть будут тысячи и тысячи стартапов, из которых тысячи и тысячи погибнут — будут сверхуспешные компании, а нынешние топ-лидеры с капитализацией в триллион и больше, вроде Amazon и Google, будут полностью смещены на другие компании. Это произойдет не в 100 лет, и не в 50 лет, а, по моему убеждению, в 30 лет. А для того чтобы в ближайшие 30 лет оно произошло, ближайшие 10 лет являются ключевыми», — сказал Чубайс.
По его мнению, Россия «гораздо более уязвима» к процессу энергоперехода, поскольку отрасль энергетики составляет значительный объем ВВП, доходов федерального бюджета и российского экспорта.
«Если говорить о России, то, естественно, мы гораздо более уязвимы к этому процессу, чем кто бы то ни было. У всех есть энергетика, но в России это не просто один из секторов — это просто позвоночный хребет или позвоночный столб национальной экономики. Я со всей серьезностью — 20% ВВП, 40% доходов федерального бюджета, 60% экспорта», — отметил спецпредставиль президента. При этом в процессе энергоперехода Россия имеет шансы открыть для себя новые отрасли экономики, которых сейчас нет в стране. «С одной стороны, мы крайне уязвимы, с другой стороны, у нас колоссальнейшие возможности, просто колоссальнейшие. И помимо того, как я считаю, что энергопереход изменит все без исключения отрасли в стране, но он еще и открывает возможности для создания тех отраслей в стране, которых не существует вообще. Я для себя насчитал от пяти до десяти новых отраслей, которых вообще в стране нет сегодня», — сказал Чубайс. О каких именно отраслях идет речь, спецпредставиель президента не уточнил.
«Моя личная оценка, что экспорт водорода России к 2030 году может измеряться в цифрах, приближающимися к $50 млрд. Это посчитаю высокореальным и абсолютно достижимым параметром», — спрогнозировал Чубайс.
23 сентября Чубайс заявил, что строительство новой угольной генерации в России стало бессмысленным. «Возобновляемая энергетика дешевле и для покупателя [энергии], и для инвестора, обеспечивая ему необходимый уровень окупаемости. Это фундаментальный сдвиг в структуре российской электроэнергетики», — говорил спецпредставитель президента, подчеркивая, что не призывает полностью отказаться от традиционной генерации в пользу возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Ранее он также заявлял, что стратегия развития угледобывающей отрасли России больше неработоспособна, и призывал российские компании инвестировать в углехимию. Глобальный энергопереход вынудит Россию резко ускорить развитие возобновляемой энергетики, отмечал Чубайс.
Минэнерго оспорило это утверждение. Представитель министерства отмечал в беседе с «Ведомостями», что на сегодняшний день уголь — это базовый элемент мирового потребления. «Современные энергетические предприятия с нулевыми выбросами имеют срок службы порядка 50 лет», — сказал он. Поэтому стратегия развития угольной отрасли, которая была рассчитана на рост потребления угля, реализуется в соответствии с утвержденными планами, подчеркивал собеседник «Ведомостей». Представитель Минэнерго отмечал, что потребление российского угля в мире растет. За первую половину 2021 г. его экспорт вырос на 9,8% до 107,3 млн т, это обусловлено ростом спроса и поставок в страны АТР с 55,41 млн до 60,43 млн т, о чем регулярно говорят российские компании. Экспорт угля в Китай растет из года в год, при этом растет и его доля, добавлял собеседник «Ведомостей». В 2017 г. она составляла 9%, в 2020 г. – уже 12%.
В 2020 г. экспорт угля из России вырос на 2,2 млн до 212,2 млн т, в том числе экспорт коксующихся углей – до 29,1 млн т. Это позволяет стране удерживать третью позицию после Австралии и Индонезии в рейтинге крупнейших экспортеров угля с долей 16%.