Чубайс заявил о масштабной трансформации российской экономики в ближайшие 30 лет

«Если говорить о России, то, естественно, мы гораздо более уязвимы к этому процессу, чем кто бы то ни было. У всех есть энергетика, но в России это не просто один из секторов — это просто позвоночный хребет или позвоночный столб национальной экономики. Я со всей серьезностью — 20% ВВП, 40% доходов федерального бюджета, 60% экспорта», — отметил спецпредставиль президента. При этом в процессе энергоперехода Россия имеет шансы открыть для себя новые отрасли экономики, которых сейчас нет в стране. «С одной стороны, мы крайне уязвимы, с другой стороны, у нас колоссальнейшие возможности, просто колоссальнейшие. И помимо того, как я считаю, что энергопереход изменит все без исключения отрасли в стране, но он еще и открывает возможности для создания тех отраслей в стране, которых не существует вообще. Я для себя насчитал от пяти до десяти новых отраслей, которых вообще в стране нет сегодня», — сказал Чубайс. О каких именно отраслях идет речь, спецпредставиель президента не уточнил.