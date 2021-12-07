Собянин утвердил бюджет Москвы на 2022-2024 годы

Что касается планового периода 2023-2024 гг., то общий объем доходов бюджета столицы на 2023 г. составит 3,444 трлн руб., расходы — 3,732 трлн. В 2024 г. суммы доходов и расходов будут равны 3,637 трлн руб. и более 3,862 трлн руб. соответственно. Дефицит бюджета составит 288 млрд руб. в 2023 г. и 225,1 млрд руб. в 2024 г.