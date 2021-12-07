Собянин утвердил бюджет Москвы на 2022-2024 годы
Мэр столицы Сергей Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2022 г. и плановый период 2023-2024 гг. Соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы.
В соответствии с утвержденным проектом, дефицит бюджета Москвы в 2022 г. составит 372 млрд руб., доходы — 3,26 трлн руб., расходы — 3,63 трлн руб.
Что касается планового периода 2023-2024 гг., то общий объем доходов бюджета столицы на 2023 г. составит 3,444 трлн руб., расходы — 3,732 трлн. В 2024 г. суммы доходов и расходов будут равны 3,637 трлн руб. и более 3,862 трлн руб. соответственно. Дефицит бюджета составит 288 млрд руб. в 2023 г. и 225,1 млрд руб. в 2024 г.
Ранее сообщалось, что власти столицы в 2022-2024 гг. собираются выделить 2,5 трлн руб. (на 400 млрд больше) на развитие транспортной системы, 2,4 трлн руб. на (300 млрд больше) на здравоохранение, 1,38 трлн руб. (на 120 млн больше)на образование.
Правительство Москвы также планирует выделить больше средств на реализацию программы «Жилье» — на ближайшие 3 года заложено 869 млрд руб. Это на 191 млрд руб. больше по сравнению с прошлой версией бюджета.