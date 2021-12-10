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Продажи вакцин из России за рубеж превысили $1,2 млрд

Ведомости

За девять месяцев 2021 г. объем российского экспорта «прочих вакцин для людей» превысил $1,2 млрд, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Сумма поставок в октябре 2021 г., составила $356 млн, что вдвое выше сентябрьского объема. Такой результат — исторический рекорд страны по экспорту с начала 1990-х гг. В натуральном выражении они составили 168,3 т. 

Как отмечает РБК, резкий рост представленной экспортной категории начался после начала масштабного производства вакцины от коронавируса «Спутника V». За первое полугодие 2021 г. Россия продала за рубеж почти вдвое больше вакцин в стоимостном выражении, чем за три предыдущих года суммарно. За 10 месяцев 2020 г. Россия экспортировала таких препаратов на $46,5 млн, а за 2019 г. — на $49,8 млн.

В пятерку стран по закупке российских вакцин в 2021 г. вошли: Аргентина — почти $220 млн Мексика — $190 млн, ОАЭ — $126 млн, Казахстан -$114 млн, Индия — $112 млн. На эти страны приходится более 60% экспорта вакцин. Как отмечают специалисты, в 2020 г. продажи вакцин в эти страны составляли всего несколько миллионов долларов.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что что продажи «Спутника V» за рубеж уже более чем в два раза больше, чем весь годовой экспорт всех российских лекарств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных