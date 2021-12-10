Продажи вакцин из России за рубеж превысили $1,2 млрд

Как отмечает РБК, резкий рост представленной экспортной категории начался после начала масштабного производства вакцины от коронавируса «Спутника V». За первое полугодие 2021 г. Россия продала за рубеж почти вдвое больше вакцин в стоимостном выражении, чем за три предыдущих года суммарно. За 10 месяцев 2020 г. Россия экспортировала таких препаратов на $46,5 млн, а за 2019 г. — на $49,8 млн.