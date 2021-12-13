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Экономика

Силуанов назвал срок возможного снижения доходов от экспорта углеводородов

Ведомости

У России есть минимум 10 лет на создание необходимых запасов бюджета для подготовки к возможному снижению доходов от экспорта углеводородов в связи с энергопереходом. Об этом в интервью ТАСС заявил министр финансов Антон Силуанов. 

«Мы видим, что у нас есть не менее десяти лет для того, чтобы нашим компаниям подготовиться к диверсификации своих направлений деятельности — с одной стороны, а у бюджета есть все необходимые возможности создать необходимые запасы, чтобы подготовиться к возможному снижению цен и доходов от экспорта наших углеводородов», — сказал Силуанов.

При этом глава Минфина отметил, что в краткосрочной перспективе у бюджета нет рисков потери дохода от экспорта углеводорода из-за заявлений ряда стран о распечатывании нефтяных резервов. 

«Если говорить о текущей ситуации, то мы здесь не видим каких-либо рисков, поскольку мировая экономика растет, есть спрос на энергоресурсы, в том числе на нефть. И некоторые страны распечатывают свои резервы. Тем не менее страны — члены ОПЕК договорились об ограничении увеличения добычи — и это основной инструмент регулирования спроса и предложения и, соответственно, и цен на нефтяном рынке», — сказал Силуанов.

Согласно утвержденной правительством Стратегии низкоуглеродного развития, Россия должна сократить выбросы на 60% к 2050 г. Дальнейшая реализация этого сценария позволит достичь углеродной нейтральности к 2060 г. Полная декарбонизация к 2060 г., по оценке «ВТБ капитала», потребовала бы затрат в 479,8 трлн руб.

Специальный представитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс ранее заявил, что российскую экономику ждет масштабная трансформация, сравнимая с информационной революцией, в ближайшие 30 лет в связи с энергопереходом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных