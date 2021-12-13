Силуанов назвал срок возможного снижения доходов от экспорта углеводородов
У России есть минимум 10 лет на создание необходимых запасов бюджета для подготовки к возможному снижению доходов от экспорта углеводородов в связи с энергопереходом. Об этом в интервью ТАСС заявил министр финансов Антон Силуанов.
«Мы видим, что у нас есть не менее десяти лет для того, чтобы нашим компаниям подготовиться к диверсификации своих направлений деятельности — с одной стороны, а у бюджета есть все необходимые возможности создать необходимые запасы, чтобы подготовиться к возможному снижению цен и доходов от экспорта наших углеводородов», — сказал Силуанов.
При этом глава Минфина отметил, что в краткосрочной перспективе у бюджета нет рисков потери дохода от экспорта углеводорода из-за заявлений ряда стран о распечатывании нефтяных резервов.
«Если говорить о текущей ситуации, то мы здесь не видим каких-либо рисков, поскольку мировая экономика растет, есть спрос на энергоресурсы, в том числе на нефть. И некоторые страны распечатывают свои резервы. Тем не менее страны — члены ОПЕК договорились об ограничении увеличения добычи — и это основной инструмент регулирования спроса и предложения и, соответственно, и цен на нефтяном рынке», — сказал Силуанов.
Согласно утвержденной правительством Стратегии низкоуглеродного развития, Россия должна сократить выбросы на 60% к 2050 г. Дальнейшая реализация этого сценария позволит достичь углеродной нейтральности к 2060 г. Полная декарбонизация к 2060 г., по оценке «ВТБ капитала», потребовала бы затрат в 479,8 трлн руб.
Специальный представитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс ранее заявил, что российскую экономику ждет масштабная трансформация, сравнимая с информационной революцией, в ближайшие 30 лет в связи с энергопереходом.