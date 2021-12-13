Bloomberg назвал главные экономические риски в 2022 году

Китайская экономика также переживает не самые хорошие времена: в 2021 г. страна столкнулась с одним из самых низких темпов экономического роста. В годовом выражении экономика, по прогнозам, вырастет на 0,8%, в то время как в предыдущие годы ВВП страны рос на 6%. На это повлияли ограничения, связанные с пандемией, а также нехватка электроэнергии и спад на рынке недвижимости. Аналитики агентства прогнозируют, что в 2022 г. энергетический кризис в Китае должен ослабнуть, и рост экономики составит порядка 5,7%.