Bloomberg назвал главные экономические риски в 2022 году
Мировую экономику ждет в целом устойчивое развитие в 2022 г., однако есть ряд рисков, которые могут оказать негативное воздействие, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков.
В частности среди рисков аналитики называют «омикрон»-штамм: в случае если новая версия коронавируса окажется более заразной и смертоносной, это негативно отразится прежде всего на экономическом росте. Ряд стран будут вынуждены ввести ограничения, что приведет к спаду роста мировой экономики до 4,2%. При таком сценарии продолжится кризис логистической инфраструктуры, что отразится на спросе и поставках.
Еще один сохраняющийся риск — высокая инфляция. В начале 2021 г. прогнозировалось, что к концу года в США будет инфляция в 2%. Вместо этого она близка к 7%. Согласно консенсус-прогнозу, инфляция к концу 2022 г. снова приблизится к целевым уровням, но возможен и еще один «серьезный промах», пишет агентство. Причинами высокой инфляции может стать негативный сценарий развития с «омикрон»-штаммом и рост заработной платы в США на фоне дефицита кадров.
Напряженность в отношениях между Россией и Украиной также может стать «триггером» замедления мирового экономического роста из-за риска повышения цен на газ, указывает агентство. Еще одним фактором для ухудшения экономического роста является изменение климата, которое вызывает погодные аномалия. На фоне этого цены на продукты продолжат расти, что ускорит общую инфляцию.
Еще один риск — повышение базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. Это может негативно отразится на развивающихся рынках, в том числе в Аргентине, ЮАР, Турции, Бразилии и Египте.
Китайская экономика также переживает не самые хорошие времена: в 2021 г. страна столкнулась с одним из самых низких темпов экономического роста. В годовом выражении экономика, по прогнозам, вырастет на 0,8%, в то время как в предыдущие годы ВВП страны рос на 6%. На это повлияли ограничения, связанные с пандемией, а также нехватка электроэнергии и спад на рынке недвижимости. Аналитики агентства прогнозируют, что в 2022 г. энергетический кризис в Китае должен ослабнуть, и рост экономики составит порядка 5,7%.
Геополитика также станет одним из факторов, влияющих на развитие мировой экономики. Любая эскалация между материковым Китаем и Тайванем, от блокады до прямого вторжения, может втянуть в себя другие мировые державы, в том числе США. «Война сверхдержав» — наихудший сценарий, который заморозит связи между двумя крупнейшими экономиками мира, указывает агентство. Это вызовет коллапс на фоне того, что Тайвань производит полупроводники, которые имеют решающее значение для глобального производства множества видов товаров — от смартфонов до автомобилей.