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Экономика

В Финляндии запустили первую АЭС за 40 лет

Ведомости

В Финляндии 21 декабря ввели в строй третий энергоблок АЭС «Олкилуото», говорится в заявлении собственника станции Teollisuuden Voima.

Выработка электроэнергии начнется, когда новый реактор мощностью 1600 МВт будет подключен к национальной сети в конце января наступающего года, заявили в компании. В последний раз новая АЭС вводилась в эксплуатацию в Финляндии более 40 лет назад, а в Европе — около 15 лет назад.

АЭС «Олкилуото» находится на одноименном острове на побережье Ботнического залива Балтийского моря на западе Финляндии. Строительство третьего энергоблока в 2005 г. начал французско-германский строительный конгломерат Areva-Siemens. Изначально планировалось, что реактор будет введен в строй в 2009 г., однако его сдача неоднократно переносилась из-за ряда технических и финансовых проблем. Стоимость проекта также выросла до 9 млрд евро с изначально ожидавшихся 3 млрд.

Два уже действующих блока «Олкилуото» по 890 МВт, введенные в эксплуатацию в 1977 и 1980 гг., производят 16% потребляемой страной энергии. Новый реактор, как ожидается, будет вырабатывать еще около 14% электроэнергии.

На южном побережье Финляндии действует еще одна атомная станция — «Ловииса» с двумя блоками по 507 МВт, запущенными в 1978 и 1980 гг. На нее приходится более 10% всей электроэнергии, произведенной в стране.

Кроме того, на восточном берегу Ботнического залива на участке в муниципалитете Пюхяйоки планируется построить одноблочную АЭС «Ханхикиви-1» с реактором ВВЭР-1200 российского дизайна поколения 3+ мощностью 1200 МВт. Стоимость проекта, в котором принимает участие «Росатом», оценивается в 7-7,5 млрд евро. Ожидается, что строительство начнется в 2023 г., а ввод станции в эксплуатацию — в 2029 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных