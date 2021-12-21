В Финляндии запустили первую АЭС за 40 лет

Выработка электроэнергии начнется, когда новый реактор мощностью 1600 МВт будет подключен к национальной сети в конце января наступающего года, заявили в компании. В последний раз новая АЭС вводилась в эксплуатацию в Финляндии более 40 лет назад, а в Европе — около 15 лет назад.