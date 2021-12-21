Цена на газ в Европе впервые превысила $2000 за тысячу кубометров
Биржевые цены на прироный газ в Европе 21 декабря установили новый исторический рекорд, превысив отметку в $2000 за 1000 куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость фьючерса на газ с поставкой в январе по индексу хаба TTF в Нидерландах достигла 174,61 евро за Мвтч по состоянию на 14.58 мск, или $2039 за тысячу кубометров по текущему курсу. Рост к расчетной цене предыдущего торгового дня составил $16,3%. Предыдущий рекорд был установлен 6 октября, тогда спотовая цена газа достигла $1969,2 за тысячу кубометров.
Рост произошел на фоне отказа «Газпрома» резервировать мощности для транзита газа по трубопроводу Ямал — Европа в Германию через Польшу на вторник (российский холдинг в этом месяце выкупает мощности по прокачке на торгах посуточно). После этого физический поток газа по газопроводу остановился и поставки перешли в реверсный режим из Германии в Польшу.
«Газпром» продолжает снижать объемы бронирования дополнительных мощностей газопровода для транзита газа через Польшу, ограничившись обязательствами по долгосрочному контракту. На пятницу, 17 декабря, компания выкупила 27 млн кубометров, на субботу — 5,2 млн, на воскресенье — 4,2 млн, а на понедельник — минимальные за месяц 3,8 млн из предложенных на торгах 89,1 млн куб. м. Все предыдущие дни в декабре «Газпром» выкупал по 31,4 млн куб. м.
Кроме того, на январь наступающего года компания забронировала лишь 19,26 млн куб. м газа в сутки для прокачки через Польшу из доступных 89,1 млн куб. м. «Газпром» также вообще не стал выкупать дополнительные транзитные мощности Украины.
Цена на газ в Европе находится на рекордных уровнях с начала осени на фоне ряда факторов, в том числе низкой заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) в преддверии отопительного сезона и высокого спроса на сжиженный природный газ в Азии. Пик роста цен пришелся на начало октября, позднее котировки несколько снизились после того, как президент России Владимир Путин дал поручение «Газпрому» начать заполнение европейских ПХГ. Путин ранее объяснял аномальный рост цен «системными изъянами» в европейском энергетическом секторе — в частности, переходом к биржевой торговле газом вместо долгосрочных контрактов.
Цены заметно выросли в минувший четверг, 16 декабря, — с $1450 до $1700 за тысячу кубометров — на фоне заявления немецкого энергетического регулятора о том, что решения о сертификации газопровода «Северный поток — 2», вероятно, не удастся достичь в первой половине будущего года.