Цена на газ в Европе впервые превысила $2000 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе находится на рекордных уровнях с начала осени на фоне ряда факторов, в том числе низкой заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) в преддверии отопительного сезона и высокого спроса на сжиженный природный газ в Азии. Пик роста цен пришелся на начало октября, позднее котировки несколько снизились после того, как президент России Владимир Путин дал поручение «Газпрому» начать заполнение европейских ПХГ. Путин ранее объяснял аномальный рост цен «системными изъянами» в европейском энергетическом секторе — в частности, переходом к биржевой торговле газом вместо долгосрочных контрактов.