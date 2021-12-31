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МИД Венгрии исключил нарушение «Газпромом» договоров о поставках газа

Ведомости

Венгрия и другие европейские страны не сталкивались с нарушениями договоров о поставках газа со стороны российского «Газпрома», заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Все контракты и сроки, объемы поставок были соблюдены. И насколько мне известно, никто в Европе не жаловался, что «Газпром» нарушал свои обязательства по поставкам газа», — сказал он в интервью RT.

По словам Сийярто, с «Газпромом» сложно договариваться, но действующие условия компания всегда выполняет. Обвинения ряда европейских политиков в адрес российской компании венгерский министр связал с коммерцией.

21 декабря «Нафтогаз Украины» направил в Еврокомиссию жалобу на «злоупотребление» «Газпромом» доминирующим положением на европейском рынке газа. Компания республики заявила, что «Газпром» резко уменьшил продажу природного газа на европейском спотовом рынке, а также «ограничивает возможности других компаний» поставлять дополнительные объемы газа в Европу. Так, в «Нафтогазе» указали на недавнее решение российского холдинга не увеличивать транзит газа в Евросоюз через территорию Украины и прекращение торгов на электронной торговой площадке «Газпрома».

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов назвал подобные обвинения беспочвенными, неприемлемыми и не соответствующими действительности. Президент России Владимир Путин счел такие высказывания в сторону компании попыткой поставить все «с ног на голову». Глава государства подчеркнул, что «Газпром» поставляет в Европу весь объем, который запрашивают контрагенты по имеющимся контрактам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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