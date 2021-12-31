МИД Венгрии исключил нарушение «Газпромом» договоров о поставках газа

21 декабря «Нафтогаз Украины» направил в Еврокомиссию жалобу на «злоупотребление» «Газпромом» доминирующим положением на европейском рынке газа. Компания республики заявила, что «Газпром» резко уменьшил продажу природного газа на европейском спотовом рынке, а также «ограничивает возможности других компаний» поставлять дополнительные объемы газа в Европу. Так, в «Нафтогазе» указали на недавнее решение российского холдинга не увеличивать транзит газа в Евросоюз через территорию Украины и прекращение торгов на электронной торговой площадке «Газпрома».