МИД Венгрии исключил нарушение «Газпромом» договоров о поставках газа
Венгрия и другие европейские страны не сталкивались с нарушениями договоров о поставках газа со стороны российского «Газпрома», заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
По словам Сийярто, с «Газпромом» сложно договариваться, но действующие условия компания всегда выполняет. Обвинения ряда европейских политиков в адрес российской компании венгерский министр связал с коммерцией.
21 декабря «Нафтогаз Украины» направил в Еврокомиссию жалобу на «злоупотребление» «Газпромом» доминирующим положением на европейском рынке газа. Компания республики заявила, что «Газпром» резко уменьшил продажу природного газа на европейском спотовом рынке, а также «ограничивает возможности других компаний» поставлять дополнительные объемы газа в Европу. Так, в «Нафтогазе» указали на недавнее решение российского холдинга не увеличивать транзит газа в Евросоюз через территорию Украины и прекращение торгов на электронной торговой площадке «Газпрома».
Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов назвал подобные обвинения беспочвенными, неприемлемыми и не соответствующими действительности. Президент России Владимир Путин счел такие высказывания в сторону компании попыткой поставить все «с ног на голову». Глава государства подчеркнул, что «Газпром» поставляет в Европу весь объем, который запрашивают контрагенты по имеющимся контрактам.