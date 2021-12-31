Австрия выступила против давления на Россию с помощью «Северного потока — 2»
В Вене газопровод «Северный поток — 2» считают коммерческим проектом и выступают против его использования для давления на Москву, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
«В Вене рассматривают этот проект [«Северный поток — 2»], в реализации которого, как известно, активно участвует концерн OMV (австрийская компания. — Прим. ред.), в качестве европейского, который не должен и не может использоваться как средство давления на Москву в контексте перспектив внутриукраинского урегулирования», — сказал он агентству «РИА Новости».
Правительство Австрии продолжает активно поддерживать реализацию «Северного потока — 2», подчеркнул Любинский. Это целесообразно и экономически выгодно Вене, пояснил он.
«Северный поток — 2» имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год и проходит из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против газопровода, называя его «политическим» проектом. Россия же неоднократно говорила о его коммерческом характере. 29 декабря председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту Владимиру Путину о полной готовности газопровода к эксплуатации. 16 ноября Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило о временной приостановке сертификации оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG. Объясняя свое решение, регулятор сослался на немецкое законодательство, согласно которому сертифицировать оператора-компанию возможно, лишь когда она будет «организована в юридической форме в соответствии с законодательством Германии». В ФРГ уточнили, что пока штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в городе Цуге, в Швейцарии, поэтому для управления частью трубопровода, расположенной на немецкой территории, нужно основать дочернюю организацию в Германии.
16 декабря постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что приостановка сертификации Nord Stream 2 AG напрямую связана с политикой. 29 декабря вице-премьер Александр Новак в интервью РБК сказал, что сорвать реализацию проекта «Северный поток — 2» невозможно и сертификация оператора газопровода ожидается в первой половине 2022 г.