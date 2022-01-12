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Экономика

«Роснефть» обогнала Сбербанк по капитализации

Ведомости

Российская нефтяная компания «Роснефть» в ходе торгов 12 января обошла по размеру рыночной капитализации Сбербанк, следует из данных Московской биржи. На 13.22 мск капитализация «Роснефти» составила 6,561 трлн руб., Сбербанка – 6,191 трлн руб. При этом акция «Сбербанка» стоила 289,43 руб. (–0,82% к закрытию вчерашней торговой сессии), а «Роснефти» – 627,70 (+2,35%).

Акции «Роснефти» побили исторический рекорд в середине сентября 2021 г. Тогда стоимость ценных бумаг компании достигла уровня в 589,8 руб. за акцию, продемонстрировав рост на 5,84%. Котировки компании росли на фоне возможных поставок «Роснефтью» природного газа в Европу после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».

По итогам девяти месяцев 2021 г. чистая прибыль компании составила 696 млрд руб., что в 4,6 раза больше, чем за весь 2020 г., сообщалось в отчете по МСФО. Чистая прибыль превзошла консенсус-прогноз аналитиков, а также аналогичный показатель BP, PetroChina, Shell и Equinor.

На 13.20 мск стоимость акций «Лукойла» на Московской бирже составила 6902 руб. (+1,26%), «Новатэка» – 1783,0 руб. (+0,13%), «Сургутнефтегаза» – 40,085 руб. (–0,57%), «Татнефти» – 509,0 руб. (+0,16%), «Газпрома» – 344,34 руб. (+0,20%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных