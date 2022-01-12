«Роснефть» обогнала Сбербанк по капитализации
Российская нефтяная компания «Роснефть» в ходе торгов 12 января обошла по размеру рыночной капитализации Сбербанк, следует из данных Московской биржи. На 13.22 мск капитализация «Роснефти» составила 6,561 трлн руб., Сбербанка – 6,191 трлн руб. При этом акция «Сбербанка» стоила 289,43 руб. (–0,82% к закрытию вчерашней торговой сессии), а «Роснефти» – 627,70 (+2,35%).
Акции «Роснефти» побили исторический рекорд в середине сентября 2021 г. Тогда стоимость ценных бумаг компании достигла уровня в 589,8 руб. за акцию, продемонстрировав рост на 5,84%. Котировки компании росли на фоне возможных поставок «Роснефтью» природного газа в Европу после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».
По итогам девяти месяцев 2021 г. чистая прибыль компании составила 696 млрд руб., что в 4,6 раза больше, чем за весь 2020 г., сообщалось в отчете по МСФО. Чистая прибыль превзошла консенсус-прогноз аналитиков, а также аналогичный показатель BP, PetroChina, Shell и Equinor.
На 13.20 мск стоимость акций «Лукойла» на Московской бирже составила 6902 руб. (+1,26%), «Новатэка» – 1783,0 руб. (+0,13%), «Сургутнефтегаза» – 40,085 руб. (–0,57%), «Татнефти» – 509,0 руб. (+0,16%), «Газпрома» – 344,34 руб. (+0,20%).