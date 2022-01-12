«Роснефть» обогнала Сбербанк по капитализации

По итогам девяти месяцев 2021 г. чистая прибыль компании составила 696 млрд руб., что в 4,6 раза больше, чем за весь 2020 г., сообщалось в отчете по МСФО. Чистая прибыль превзошла консенсус-прогноз аналитиков, а также аналогичный показатель BP, PetroChina, Shell и Equinor.