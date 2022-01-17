Каждый третий россиянин не знает формулу расчета пенсионных начислений
Около 34% россиян не знают о формуле, по которой рассчитываются пенсионные начисления, следует из опроса сервиса по поиску работы Superjob. Всего в исследовании приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны от 1967 года рождения (от 54 лет).
Участникам опроса задавали вопрос, считают ли они справедливой пенсионную формулу для расчета пенсии по возрасту граждан, родившихся позже 1967 г. Несправедливой ее чаще всего считают опрошенные с доходом свыше 80 000 руб. — 35% и респонденты старше 45 лет — 34%, говорится в результатах исследования. Помимо этого опрос показал, что каждый третий россиян в возрасте до 38 лет не знает формулу, по которой рассчитывается пенсия.
Во время опроса участников также просили представить свои предложения по изменению пенсионной формулы. Наиболее популярными среди предложенных модернизаций были возвращение к прежнему возрасту выхода на пенсию, отмена пенсионных баллов, учет инфляции и уровня цен в конкретном регионе во время расчета, введение личной накопительной системы с наследованием всего пенсионного капитала, а также установление минимального размера пенсии не менее 30 000-50 000 руб.
Новый порядок расчета пенсии действует с 2015 г. Чтобы рассчитать пенсию по формуле, нужно умножить количество пенсионных баллов, присвоенных гражданину, на стоимость одного балла в год выхода на пенсию и к получившемуся числу прибавить размер фиксированной выплаты. Пенсионными баллами оценивается трудовая деятельность гражданина. Их количество зависит от величины страхового стажа и размера заработка до 2002 г., а также страховых взносов, которые работодатель уплачивает с зарплаты работника.
В 2018 г. вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 2025 г. планируется трансформация системы расчета пенсий – будет введен «иной порядок установления размеров пенсии», однако она не уточнила сроки проведения реформы. Нынешняя формула расчета также не раз подвергалась критике экономистов — в 2018 г. был составлен экспертный доклад «Долгосрочная стратегия развития системы социального страхования в Российской Федерации», писал РБК.
В документе говорилось, что балльная пенсионная система, введенная в 2015 г., разорвала связь размера пенсии с трудовым вкладом работников, она непонятна людям и способствовала росту теневой занятости, следует из доклада. Для эффективности пенсионной системы необходимо отказаться от балльной формулы и заменить ее на стажево-заработковую пенсионную формулу.