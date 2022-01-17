Каждый третий россиянин не знает формулу расчета пенсионных начислений

Участникам опроса задавали вопрос, считают ли они справедливой пенсионную формулу для расчета пенсии по возрасту граждан, родившихся позже 1967 г. Несправедливой ее чаще всего считают опрошенные с доходом свыше 80 000 руб. — 35% и респонденты старше 45 лет — 34%, говорится в результатах исследования. Помимо этого опрос показал, что каждый третий россиян в возрасте до 38 лет не знает формулу, по которой рассчитывается пенсия.